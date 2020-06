Agora é a Google que usa o Chrome para combater o Edge da Microsoft

A Gogole e a Microsoft têm estado numa luta silênciosa pelo domínio do mercado dos browsers. Tanto o Edge como o Chrome têm procurado destacar-se e cativar os utilizadores para que este passe a ser a sua escolha para o dia a dia.

Para o conseguir, estas marcas têm recorrido a alguns truques menos claros e a táticas quase abusivas. Focam-se em fazer publicidade dentros dos seus serviços e em áreas a que os outros não conseguem aceder. Desta vez foi a Google que conseguiu destaque.

Microsoft e Google querem o controlo do mercado

Todos os que acompanham o desenvolvimento dos browsers deram conta desta pequena guerra entre a Microsoft e a Google. Estas querem ter o controlo do mercado e para isso têm melhorado as suas ofertas nesta área com novidades importantes.

Há ainda outros pontos que têm procurado focar, onde os utilizadores estão presentes. A Microsoft tem apostado em fazer publicidade no Windows 10 e a Google foca-se nos seus serviços e páginas. A mais recente veio agora da Google e num momento especial.

Chrome ou Edge? Qual será a escolha dos utilizadores?

Do que foi relatado, há uma nova mensagem a ser enviada aos utilizadores do Gmail, através de uma simples mensagem. Esta chega através de um email que surge após uma autenticação no Gmail num novo PC usado o Edge. Procura promover o browser da Google, de forma (demasiado) clara.

Este é apenas um caso na lista de situações que se têm repetido recentemente. Já antes a Google tinha colocado alertas na sua loja de extensões a tentar mostra que o Edge era potencialmente perigoso.

Uma luta silenciosa pelo mercado dos browsers

Estas medidas e posições têm levado a que o Edge se torne um dos browsers que mais utilizadores tem conquistado. Curiosamente os números têm mostrado que estes têm vindo não do Chrome mas sim do Firefox.

Provavelmente estas campanhas e estes alertas vão continuar nos próximos anos, com o mesmo propósito. Agora que o Edge está disponível para todos, os números vão certamente alterar-se a favor da Microsoft.