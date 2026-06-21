Pesquisa Google recomenda DuckDuckGo para evitar resultados da IA

Com cada vez mais a IA presente, os utilizadores deixaram quase de ter alternativas. Isso está a piorar, mas a Google parece ter encontrado uma solução estranha. A Pesquisa Google está a surpreender os utilizadores ao recomendar o DuckDuckGo quando tentam evitar resultados gerados por inteligência artificial.

Pesquisa Google recomenda DuckDuckGo

A Google está a enfrentar uma situação inesperada com o seu próprio motor de busca. O seu sistema de IA está a recomendar alternativas externas, como o DuckDuckGo, para alguns utilizadores que procuram formas de evitar resultados gerados pela IA. Esta não é de todo uma situação esperada, ainda para mais com o foco que a Google tem dado à Inteligência Artificial.

Descobriu-se que o módulo Visão Geral da IA ​​do Google exibe links que redirecionam para o DuckDuckGo quando os utilizadores inserem termos relacionados com a desativação da inteligência artificial nos resultados de pesquisa. Em alguns casos, também sugere definições do browser para reduzir a presença de recursos baseados em IA.

A situação é particularmente surpreendente porque a Google tem vindo a promover uma profunda transformação no seu motor de busca há meses, integrando respostas geradas por IA e um modo conversacional mais avançado. No entanto, esta evolução não foi bem recebida por todos os utilizadores, alguns dos quais preferem o formato clássico de ligação.

Tudo para evitar resultados da IA

A DuckDuckGo aproveitou a oportunidade para destacar o seu crescimento recente, observando um aumento significativo nos downloads da aplicação após as mudanças da Google. A empresa oferece funcionalidades opcionais de IA e um modo totalmente gratuito de resultados gerados automaticamente, o que contrasta com a abordagem mais fechada da Google, onde não é possível desativar completamente os resumos de IA.

Este fenómeno reflete uma tendência crescente entre alguns utilizadores que procuram um maior controlo sobre a forma como interagem com a informação nos motores de busca. Embora a Google mantenha a sua dominância no setor, estes casos mostram que o seu compromisso com a IA também está a levar alguns utilizadores a procurar alternativas mais flexíveis.

Claro que parece quase inevitável que esta tecnologia venha para ficar, mas ainda há utilizadores que lutam contra a sua presença. Preferem a boa e velha navegação, onde os resultados dependem o que estão realmente a procurar e não do que uma qualquer IA está disposta a oferecer, com todos os potenciais problemas que podem advir.