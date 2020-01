O coronavírus (CoV) é, neste momento, uma das maiores ameaças à saúde em vários países um pouco por todo o mundo, sobretudo orientais. De modo a ajudar no combate ao vírus, Tim Cook anunciou que a Apple irá fazer doações para grupos de suporte.

A empresa de Cupertino revela assim mais uma vez o seu lado humanitário, ao estar empenhada em ajudar no combate ao vírus.

As iniciativas da Apple relativas ao combate de doenças não são novas. Nos últimos treze anos, o apoio à parceria com a (RED) angariou mais de 220 milhões de dólares destinados a programas de combate ao VIH/SIDA.

Com o aparecimento dos problemas de saúde resultantes do coronavírus (CoV), a Apple voltou a tomar uma posição. Tal foi dado a conhecer no Twitter, através do CEO Tim Cook.

O sucessor de Steve Jobs começou por enviar “amor e apoio” para todos os afetados pelo vírus. Para além disso, afirmou ainda que a Apple “irá realizar doações” a grupos de suporte no combate ao coronavírus.

Apple investe em saúde… mas não é a única!

O investimento da empresa de Tim Cook em tecnologias na área da saúde foi reforçado nos últimos anos e os resultados já estão à vista. São já vários os casos de pessoas cujas vidas foram salvas pela monitorização e tecnologia do Apple Watch.

Não obstante, no caso do coronavírus há empresas mais atentas do que a Apple aos problemas de saúde provocados pelo vírus. Um exemplo é a Xiaomi, que lançou recentemente um cartão de informação para ajudar no combate à epidemia.

