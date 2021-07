Os novos MacBook e MacBook Pro com o SoC M1 têm sido uma das mais interessantes propostas da Apple nos últimos meses. Estas duas máquinas são uma das propostas mais vendidas no mercado, mostrando que a aposta da Apple neste SoC foi acertada.

O que não tem sido muito revelado é um problema que parece estar a afetar estes computadores. Esta situação arrasta-se há já alguns meses e leva a que o ecrã dos MacBook com o SoC M1 parta sem qualquer razão aparente, durante uma utilização normal.

A queixa mais comum que tem sido apresentada por muitos utilizadores é sempre a mesma. Estão a usar os seus MacBook com SoC M1 e a de forma completamente aleatória o ecrã deste aprece simplesmente partido, sem qualquer causa ou razão a ser apontada.

O cenário é tão simples como estar a usar o computador, fechar a tampa, mantendo-o na mesa, e ao voltar a surpresa não é das mais agradáveis. Presente está pelo menos uma quebra no ecrã, o que torna a sua utilização simplesmente impossível.

Os casos têm-se acumulado ao longo dos meses, sendo relatados nos canais normais, como os fóruns da Apple ou até no próprio Reddit. Aqui os utilizadores relatam a sua má experiência e as situações, aparentemente normais, em que estes casos acontecem.

Confrontada com o problema, a Apple tem-se mantido em silêncio, com os seus técnicos das lojas a apontar para uma má utilização dos MacBook M1. Claro que os utilizadores refutam as acusações de má utilização ou transporte de forma indevida.

Não sendo um elemento barato, a grande maioria dos utilizadores têm sido obrigados a pagar a substituição dos ecrãs dos seus MacBook, sob pena de ficarem com as máquinas inutilizadas. Em alguns casos pontuais, a Apple tem simplesmente realizado a troca dos equipamentos.

Não sendo um problema generalizado, alguns apontam para uma fragilidade muito grande dos ecrãs destes computadores. Especula-se da presença de corpos estranhos, de dimensões muito reduzidas ou da pouca flexibilidade do ecrã. A verdade é que os problemas têm-se acumulado sem que a Apple tome uma posição para reconhecer esta situação.