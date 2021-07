Games with Gold – agosto de 2021, na sua Xbox

Já foram dados a conhecer os novos Games With Gold, que estarão disponíveis a partir do início de agosto, para quem tenha uma subscrição válida do serviço Xbox Live Gold ou então do Xbox Game Pass Ultimate.

Venham conhecer quais os títulos a caminho…

A Xbox já deu a conhecer quais os novos jogos que se irão juntar à lista de títulos disponíveis no catálogo Xbox Live Gold.

Desta forma, a partir de 1 de agosto, os subscritores do Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate poderão desfrutar gratuitamente dos seguintes jogos.

Darksiders III

Quem não conhece Darksiders III não sabe o que perde. Apesar de ser um jogo que pode facilmente fazer-nos perder a paciência e ganhar cabelos brancos, é um título imperdível para quem goste de hack’n slash.

Disponível de 1 a 31 de agosto, esta impiedosa aventura de ação de hack’n slash, leva o jogador a assumir o papel de Fúria, um dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, na sua missão de caçar os Sete Pecados Mortais.

O jogador vai ter de explorar um mundo aberto incrível e mortífero, enquanto combate contra forças poderosas usando o chicote de Fúria e a magia negra para restaurar o equilíbrio entre o bem e o mal.

Yooka-Laylee

Disponível de 16 de agosto a 15 de setembro trata-se de uma divertida aventura na qual o jogador vai explorar mundos enormes, coloridos e repletos de beleza e segredos. Pelo caminho, vão ainda conhecendo vários personagens inesquecíveis assim como aventuras imperdíveis.

A história leva os dois bons amigos, Yooka e Laylee, a embarcar numa aventura épica para derrubar Capital B, um empresário malvado que planeia absorver toda a literatura do mundo.

Lost Planet 3

Lost Planet 3, que estará disponível de 1 a 15 de agosto, é o terceiro jogo da série e imperdível para fãs do género de shooter de ficção.

Decorrendo antes da ação dos jogos anteriores, o jogador vai mergulhar na história do universo de Lost Planet com uma experiência única e imersiva.

Nesta prequela, iremos reviver as aventuras de Jim Peyton, enquanto revelamos as verdades ocultas do ambiente único do planeta E.D.N.III.

Garou: Mark of the Wolves

Os lobisomens estão de regresso com Garou: Mark of the Wolves. Disponível de 16 a 31 de agosto, esta última versão da clássica série Fatal Fury inclui mais de uma dezena de lutadores diferentes para participar no torneio King of Fighters: Maximum Mayhem.

Com o sistema de luta T.O.P. e uma mecânica de defesa e contra-ataque, este é o momento de provar que as lendas não morrem… melhoram!

Psychonauts 2

Entretanto, recentemente, Mike Nelson e Will Tuttle, do Xbox Wire, partilham primeiras impressões sobre a jogabilidade de Psychonauts 2 na Xbox Series X.

Psychonauts 2 irá ser lançado a 25 de agosto e estará disponível no Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Xbox Cloud Gaming e PlayStation 4 e Playstation 5, através da retro compatibilidade.

As impressões e comentários de Mike e Will podem ser lidas aqui.

Explorar ambientes únicos, usando a capacidade de Raz de mergulhar no cérebro das pessoas para combater os seus demónios internos, desbloquear memórias escondidas e solucionar uma bagagem emocional pesada, são os ingredientes principais do jogo, que poderá ser jogado no primeiro dia com o Xbox Game Pass!