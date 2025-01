Será este o novo design do iPhone 17? (vídeo)

O ano de 2025 trará, inevitavelmente, o novo iPhone 17, e os rumores já se adensam em torno de um modelo que promete marcar um novo salto no design deste dispositivo. Será mais elegante, mais poderoso, com tecnologia que será um salto num novo rumo da IA. Claro, são todo rumores, mas já alguém desenvolveu um vídeo com o suposto novo look!

iPhone 17 - O iPhone que vai mudar o mercado

Embora o lançamento do modelo 17 esteja previsto apenas para setembro de 2025, já circulam diversos rumores sobre as suas possíveis características e inovações.

Aliás, alguns analistas dizem mesmo que este novo iPhone irá mudar o mercado. Será mesmo?

Design e Modelos

iPhone 17 Air: Especula-se que a Apple introduza um modelo ultrafino denominado “iPhone 17 Air” ou “iPhone 17 Slim”, destinado a substituir a linha “Plus”. Este dispositivo poderá apresentar um design mais leve e fino, com uma espessura aproximada de 5 mm.

Ecrã

ProMotion para Todos os Modelos : Há rumores de que todos os modelos do iPhone 17 serão equipados com a tecnologia ProMotion, oferecendo taxas de atualização de 120 Hz, anteriormente exclusivas dos modelos Pro.

: Há rumores de que todos os modelos do iPhone 17 serão equipados com a tecnologia ProMotion, oferecendo taxas de atualização de 120 Hz, anteriormente exclusivas dos modelos Pro. Resistência Melhorada: Especula-se que as novas telas terão uma camada antirreflexo superdura, aumentando a resistência a riscos.

Câmaras

Redesign da Barra de Câmaras: Alguns rumores sugerem que o iPhone 17 Pro poderá apresentar uma disposição horizontal das câmaras traseiras, diferindo do arranjo triangular atual.

Processador e Desempenho

Chips A19: Espera-se que os modelos iPhone 17 sejam equipados com os novos processadores A19 e A19 Pro, proporcionando melhorias significativas em desempenho e eficiência energética.

Sistema Operativo

iOS 19: Prevê-se que o iPhone 17 seja lançado com o iOS 19, que deverá trazer novas funcionalidades e melhorias.

Conectividade

Wi-Fi 7: Rumores indicam que a linha iPhone 17 poderá suportar a nova geração de conectividade Wi-Fi 7, oferecendo velocidades de transferência de dados mais rápidas e maior eficiência.

É importante notar que, embora estas informações sejam baseadas em rumores e especulações, a Apple não confirmou oficialmente nenhuma característica do iPhone de 2025 até o momento.

Este vídeo, publicado no YouTube pelo criador, Technizo Concept, mostra um iPhone 17 Pro Max debaixo dos rumores de um novo conceito.

A pergunta que se impõe é se este é de facto o que a Apple está já a desenvolver e se é o melhor para segurar nas vendas do iPhone. Isto porque, segundo algumas fontes, o ano 2024 trouxe à Apple aproximadamente 201,3 milhões de iPhones vendidos. Neste valor, o iPhone 15 tem sido o rei das vendas. Espera-se, contudo, que o iPhone 16, lançado no mês de setembro passado, recupere com a introdução da plataforma Apple Intelligence.