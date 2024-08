iPhone Air: pode estar a chegar um smartphone que vai mudar o mercado

O iPhone de 2007 mudou completamente o mercado dos telemóveis e, desde então, a Apple tem liderado este segmento. Apesar disto, os grandes incrementos têm mudado pouco o aspeto dos equipamentos. O iPhone Air poderá prometer um novo salto tecnológico.

Estamos a poucas semanas de conhecer o iPhone 16, que haverá de chegar no evento da Apple, em setembro. Tal como sempre aconteceu, muitos rumores e hipotéticas fugas de informação antecedem o lançamento do novo iPhone.

No entanto, neste caso, o salto tecnológico mais evidente será na próxima geração, com o iPhone 17. Os primeiros rumores sobre o iPhone de 2025 parecem apontar para uma geração muito disruptiva, com alguns a sugerir que o salto será semelhante ao do iPhone X.

Um iPhone Air entre o normal e o Pro

Nos últimos meses, temos lido muito sobre o chamado iPhone 17 Slim, um modelo novo e diferente que ainda não existe. Os rumores sugerem agora que este próximo iPhone poderá chamar-se iPhone Air, seguindo as pisadas do iPad e do Mac.

Os rumores sobre as caraterísticas do iPhone Air indicam que terá algumas caraterísticas abaixo do iPhone Pro, mas terá um preço acima do iPhone de entrada, ou seja, o iPhone 17.

À partida, parecia um pouco estranho que um modelo tivesse o mesmo preço que um iPhone Pro e tivesse caraterísticas abaixo deste, mas ao chamar-lhe iPhone Air, todas as peças começam a juntar-se.

Sim, a Apple já fez umas apostas deste tipo, lembra-se do iPhone 12 ou 13 mini?

A empresa de Cupertino tentou a sua sorte com estes dois smartphones, algumas gerações mais tarde, saltou para o modelo Plus. Parece que com o iPhone 17, o modelo Plus vai desaparecer e haverá três gamas diferentes de iPhone:

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

Que tipo de utilizador seria o do iPhone Air?

O iPhone Air ou iPhone 17 Air partilharia algumas caraterísticas com o iPhone 17 e outras com o iPhone 17 Pro. Um modelo de gama média para aqueles que querem um iPhone extremamente fino com um design inovador.

Já vimos que isso é possível com o iPad Pro M4, e a Apple quer tornar todos os seus produtos tão finos quanto possível.

De acordo com os rumores, estas seriam as principais caraterísticas. Como se pode ver, o preço do iPhone Air seria o mais elevado dos três, enquanto as caraterísticas de hardware seriam semelhantes às do iPhone 17.

No entanto, o design fino e esguio num conceito de ecrã total estaria muito próximo do que a Apple sempre quis alcançar com o iPhone.

Desde o iPhone X, a Apple tem procurado criar um iPhone que seja apenas um ecrã. Começou com a redução das molduras e o entalhe com o Face ID, e continuamos a ver a redução graças ao Dynamic Island.

Com o próximo iPhone 16 Pro, espera-se um ecrã maior e margens mais finas. O iPhone 17 Slim poderá marcar um avanço, possivelmente com uma Dynamic Island mais pequena ou câmaras e sensores por baixo do ecrã.

Um iPhone ultrafino e potente, apoiado pela eficiência do silício da Apple e por câmaras melhoradas pela Inteligência da Apple, seria o verdadeiro iPhone do futuro.

Este iPhone Air seria direcionado para as pessoas que valorizam o design e o conforto em detrimento de um processador ligeiramente mais potente. Algo semelhante acontece com o MacBook Pro (chip M3 Pro) e o MacBook Air (chip M2/M3).

No caso do MacBook Air, trata-se de um dispositivo mais económico, ainda que nem sempre tenha sido assim. De facto, se bem nos lembramos, existia na altura um modelo de MacBook muito fino com um preço superior ao do MacBook Pro e do MacBook Air.

Enquanto as restantes empresas estão a desenvolver os seus smartphones dobráveis, a Apple surpreenderia em 2026 com o iPhone Air. Este novo smartphone não só marcaria um ponto de viragem no mercado dos telefones, como também estabeleceria um novo padrão em termos de design e experiência do utilizador.