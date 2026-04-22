Guerra com o Irão pode provocar crise nos preservativos

Não é só no setor energético que se sente o impacto da guerra no Irão. Agora, até produtos básicos como preservativos enfrentam aumentos significativos, refletindo a pressão global nas cadeias de abastecimento.

Maior fabricante mundial prepara subida de preços

O maior fabricante mundial de preservativos, a Karex, prepara-se para aumentar os preços em até 30% ou possivelmente mais, caso a guerra com o Irão continue a perturbar o fornecimento de matérias-primas utilizadas nos seus produtos.

O diretor-executivo da empresa, Goh Miah Kiat, afirmou aos meios de comunicação que os custos de produção aumentaram acentuadamente desde o início do conflito.

A empresa, com sede na Malásia, produz mais de cinco mil milhões de preservativos por ano e abastece marcas globais como a Durex e a Trojan, bem como sistemas de saúde públicos como o NHS.

Energia e transporte no centro da crise

As declarações surgem após perturbações significativas no fornecimento global de petróleo, na sequência da resposta do Irão a ataques aéreos dos EUA e de Israel, com ameaças de atingir embarcações no Estreito de Ormuz.

Na prática, a via marítima ficou quase bloqueada, provocando grandes disrupções nas cadeias de abastecimento globais. Cerca de um quinto do petróleo bruto mundial e do gás natural liquefeito (GNL), além de outros petroquímicos, passa normalmente por esta rota.

A Karex depende de materiais derivados do petróleo, incluindo amoníaco, utilizado na conservação do látex, e lubrificantes à base de silicone.

Procura aumenta e escassez agrava-se

A procura por preservativos aumentou cerca de 30% este ano, com custos de transporte mais elevados e atrasos nos envios a agravarem a escassez, explicou Goh.

Em declarações, sublinhou que em tempos de incerteza económica, a procura tende a crescer: a instabilidade quanto ao futuro e ao emprego leva mais pessoas a evitarem ter filhos.

Efeitos já se sentem em vários setores

A subida dos preços dos preservativos é apenas um exemplo de como o conflito entre os EUA, Israel e o Irão está a afetar outros bens de consumo.

As tarifas aéreas aumentaram, com os bilhetes de classe económica mais baratos a custarem, em média, mais 24% do que há um ano. Ao mesmo tempo, a disrupção no Golfo levou ao aumento dos preços dos fertilizantes e à escassez de hélio, essencial para a produção de chips.

A indústria da água engarrafada também enfrenta dificuldades devido à falta de matérias-primas.

No início do mês, a Nações Unidas alertou que os preços do açúcar, lacticínios e fruta irão subir devido ao aumento dos custos de transporte.

Negociações ainda incertas

O estado das negociações de paz entre os EUA e o Irão permanece incerto. Na quarta-feira, o Donald Trump afirmou que irá prolongar um cessar-fogo entre os dois países até que haja progressos nas negociações.