Circula.PT: passe social entra hoje em vigor e é válido em todo o país

Com a chegada do novo ano de 2025, entram também em funcionamento alguns novos serviços. O novo passe Circula.PT entra esta quarta-feira, 01 de janeiro, em funcionamento e é uma medida que combate a exclusão e a pobreza de mobilidade.

Passe Circula.PT abrange todo o território de Portugal continental

O passe Circula.PT entra hoje em vigor e vem substituir o Passe Social+. Este novo abrange todo o território de Portugal continental, ao contrário do Passe Social+ que abrangia apenas as Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto. Além disso, alarga os beneficiários que têm direito a descontos sobre a tarifa do título de transporte de utilização mensal ou de 30 dias consecutivos.

Os cidadãos com um grau de incapacidade igual ou superior a 60% passam a ter 50% de desconto no passe e os desempregados de longa duração terão um desconto de 25%.

Este novo passe mantém os descontos de 50% para os beneficiários do complemento solidário para idosos e do rendimento social de inserção e descontos de 25% a reformados e pensionistas cujo valor mensal do total de reformas, pensões e complementos de pensão auferidos seja igual ou inferior a 1,2 vezes o valor do Indexante de Apoios Sociais (o IAS será de 522,5 euros).

