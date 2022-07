Rumor: Apple Watch Series 8 terá um ecrã de 50,5 mm

Ao longo dos anos de mercado do Apple Watch, a Apple foi acrescentando funcionalidades e, por sua vez, o ecrã teve de oferecer mais espaço ao software. Como tal, no Series 1, o ecrã do modelo menor era de 38 mm e o modelo maior tinha 42 mm. Mais tarde, o modelo Series 4 chegou com os tamanhos de 40 mm e 44 mm. Só com a chegada do Apple Watch Series 7 os tamanhos do ecrã passaram a ser 41 mm e 45 mm. Segundo um novo rumor, o Series 8 terá um novo tamanho, 50,5 mm para a versão com um ecrã maior.

São já vários os rumores em volta do novo smartwatch da Apple. Este do ecrã, face ao passado de alterações entre modelos, será que faz sentido?

Apple Watch Série 8 terá um ecrã de 50,55 mm?

Do Series 1 até ao Series 4 passaram-se vários anos e 3 modelos. Do Series 4 até ao Series 7 passaram novamente 3 modelos. Portanto, a seguir esta linha de trabalho da Apple, ainda teríamos de esperar pelo menos 3 modelos, ou 3 anos.

Contudo, face à relevância do Apple Watch na vida das pessoas e do nível de desenvolvimento do próprio watchOS 9, não é de todo disparatado este rumor de um ecrã maior.

Depois de um rumor lançado por Mark Gurman, da Bloomberg, referindo que o novo smartwatch da Apple poderá incorporar um sensor de mediação de temperatura corporal, agora é a vez do alvo ser o ecrã.

De acordo com o relatório, a Apple apresentará três novos modelos do Apple Watch dentro de poucos meses, com os analistas a chamar ao lançamento da Série 8 de "o mais importante em anos".

O analista Ross Young diz que o modelo de 45 mm não será o maior modelo da linha, já que a Apple planeia anunciar uma versão maior com ecrã diagonal de 50,5 mm ou 1,99 polegadas. Esta não é a primeira vez que o analista diz que a nova linha de Apple Watch que chega ainda este ano estará disponível em três tamanhos diferentes.

Até ao momento não está claro se o Apple Watch Series 8 estará disponível em três tamanhos diferentes, 41 mm, 45 mm e 50,55 mm, ou se o novo display maior será reservado para o tão falado modelo “Rugged”, o tal todo-o-terreno!

Finalmente, o analista Jeff Pu também confirmou este relatório ao revelar que a Luxshare será o "único fornecedor" de um modelo Apple Watch de 2 polegadas como topo de gama.