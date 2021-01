Portugal irá avançar com ação judicial contra a Apple por obsolescência programada do iPhone

A Apple é das marcas que mais tempo de atualizações oferece do sistema operativo no segmento dos smartphones. Contudo, pelo preço que os dispositivos custam e pela importância que estes produtos têm na sociedade moderna, ainda há um sentimento que a empresa de Cupertino poderia dar muito mais. Assim, a associação de consumidores italiana Altroconsumo disse nesta segunda-feira que havia declarado à Apple que havia lançado uma ação coletiva contra a gigante de tecnologia dos Estados Unidos pela prática de obsolescência programada. Portugal também irá ter uma ação do mesmo género.

A entidade de defesa do consumidor pede de indemnização 60 milhões de euros à gigante de Cupertino.

Apple a braços com a obsolescência programada no iPhone 6 e 6S

A Apple tem um vasto leque de smartphones atualizados com o mais recente sistema operativo. Contudo, ao longo dos últimos anos, algumas situações relacionadas com a bateria e com a gestão de consumo, viraram os consumidores contra a empresa. Nesse sentido, algumas entidades viram uma oportunidade para levar a Apple à barra da justiça. Nalguns processos, a Apple já foi condenada e isso parece ter motivado várias outras entidades, de vários países, a avançar também para os tribunais.

Segundo a Reuters, Altroconsumo, uma associação de consumidores italiana, está a processar a Apple e pede uma indemnização de 60 milhões de euros (US$ 73 milhões) em nome de consumidores italianos enganados pela prática de obsolescência programada, algo que já tinha sido anunciado no final do ano passado.

A Altroconsumo disse que o processo protege os proprietários dos iPhone 6 e 6 Plus, 6S e 6S Plus, cujas vendas na Itália totalizaram cerca de 1 milhão de telefones entre 2014 e 2020. A Apple disse num e-mail que nunca fez nada para encurtar intencionalmente a vida útil de qualquer produto da Apple, ou degradar a experiência do utilizador para impulsionar as atualizações dos clientes.

Processos poderão também ser lançados em Portugal

Contudo, dois processos semelhantes contra a Apple já foram movidos na Bélgica e na Espanha pela obsolescência programada de iPhones.

A associação europeia de consumidores Euroconsumers, que coordena as três ações judiciais, disse que também pretende lançar uma ação coletiva em Portugal nas próximas semanas.