COVID-19: Aulas online podem começar a 8 de fevereiro

Aulas online estão de regresso? Portugal atravessa um momento difícil por causa da pandemia por COVID-19. Face a tais números, o país está agora num segundo confinamento que tem algumas semelhanças ao de março de 2020.

No entanto, quando se esperava que as aulas passassem do regime presencial para online… o Governo referiu que a modalidade do online não iria estar disponível. No entanto, agora o Governo avisou as escolas para prepararem as aulas online.

Alunos de férias forçadas até dia 5 de fevereiro! Aulas online a 8?

Em plena pandemia será difícil definir a melhor estratégia. No entanto, tendo em conta a experiência que também se vai ganhando com o problema, talvez se conseguisse harmonizar determinadas situações. O Governo avançou com o segundo confinamento geral sem a alternativa de aulas online, mas agora a estratégia parece ser outra.

Na passada quinta-feira, um email enviado pelo Ministério da Educação, dava indicações às escolas para estarem preparadas para o ensino à distância. As aulas online devem começar dia 8, num momento em que 200 mil alunos carenciados ainda estão à espera dos computadores. De referir também que hoje o Governo fez saber que os alunos continuam de férias até dia 5 de fevereiro.

De acordo com a informação enviada às escolas, é referido que “Tendo as escolas, na preparação do ano letivo, previsto o funcionamento em regime não presencial, este deve estar preparado para poder ser ativado”.

O Ministério da Educação esclareceu ao JN que o email enviado na quinta-feira às escolas incluía “várias informações redundantes, mas necessárias para que toda a organização escolar ocorra devidamente”. O Ministério da Educação refere também que tal informação não indica uma decisão do Governo.

Por agora não existe mais nenhuma informação sobre o assunto. O ensino à distância tem sido uma alternativa às aulas presenciais, mas nem sempre as escolas têm a melhor ligação à Internet, algo que também foi reforçado pelo Governo.

Leia também…