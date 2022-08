NASA vai equipar a missão Artemis 1 com um iPad para testar… a Alexa!

A NASA está a ultimar o lançamento da missão Artemis 1. Este será um voo para levar o foguetão Space Launch System (SLS) e a nave espacial Orion numa viagem de ida e volta à Lua, sem tripulação. Este é um teste importante para demonstrar que o binómio espacial tem capacidade para enviar astronautas ao nosso satélite natural nas futuras missões. Apesar da importância de tudo o que está envolvido, a NASA quer testar outras tecnologias e, para isso, vai equipar a nave com um iPad para correr um assistente virtual... que não é a Siri!

O tablet da Apple será usado para ajudar a testar o assistente de voz Alexa da Amazon no Orion.

A missão Artemis é um programa de voo espacial tripulado desenvolvido pela NASA, empresas de voo espacial comercial norte-americanas e parceiros internacionais, com o objetivo de pousar a primeira mulher e o próximo homem na Lua em 2024. Será a volta da humanidade após o programa Apollo que terminou na década de 70.

Esta nova missão vai mais além do explorar o solo lunar. A NASA e os seus parceiros querem preparar o que será a criação de infraestruturas para apoiar o futuro da exploração lunar assim como a do espaço profundo.

Antes da partida da missão com seres humanos, a agência espacial norte-americana quer testar todos os sistemas para que nada falhe. Como tal, ainda este mês a NASA pretende enviar a missão Artemis 1 até à Lua para testar novas tecnologias, sistemas e capacidade dos meios envolvidos.

Após estes testes, o passo seguinte será iniciar missões tripuladas a partir da Artemis 2 em 2024. Um ano mais tarde, a agência espacial planeia enviar a primeira mulher para pisar a superfície da Lua.

Demonstração da Tecnologia Callisto

Conforme foi referido, a missão Artemis 1 destina-se principalmente a demonstrar o lançamento de um foguetão SLS e testar o escudo térmico de Orion durante a reentrada na atmosfera da Terra. Esta experiência, que até hoje tem recebido menos divulgação mediática, batizada com o nome Callisto, irá demonstrar como a tecnologia de consumo poderá integrar-se com as futuras naves espaciais.

Para tal, os responsáveis da missão vão incluir a assistente virtual da Amazon, a Alexa e o sistema WebEx da Cisco. O objetivo é demonstrar como os comandos de voz poderão melhorar a forma como os astronautas vivem e trabalham no espaço. A Lockheed Martin e a NASA estão a colaborar com a Amazon e a Cisco na Callisto.

Posso imaginar um futuro onde os astronautas possam aceder a informações sobre o estado do voo e telemetria - tais como orientação da nave espacial, níveis de abastecimento de água ou estado da voltagem da bateria, através de simples comandos de voz.

Disse Howard Hu, diretor adjunto do programa Orion no Johnson Space Center da NASA.

E onde entra aqui o iPad?

Testar a Alexa a bordo de uma nave espacial a orbitar a Lua é mais difícil do que em casa com uma coluna Echo ligada ao Wi-Fi da rede. Aliás, quem o diz é a própria NASA, numa publicação no seu blogue do início deste ano:

A carga útil financiada pela indústria será localizada na consola central de Orion e inclui um tablet que irá testar o software webex da Cisco para transmitir vídeo e áudio do Centro de Controlo de Missões da Johnson, e hardware e software personalizados da Lockheed Martin e Amazon que irão testar Alexa, a assistente virtual baseada em voz da Amazon, para responder ao áudio transmitido. [...] Viajar no espaço profundo, levaria demasiado tempo para a Alexa, na Orion, utilizar a cloud ligada à Terra, pelo que a Callisto utilizará a Rede do Espaço Profundo da NASA e uma base de dados local a bordo da nave espacial para comunicar com a Alexa e responder.

Este teste seria, obviamente, mais simples de realizar se os astronautas estivessem a bordo. Contudo, a primeira viagem da nave Orion à Lua não terá tripulação humana. Portanto, será então aqui que o iPad entra em ação.

Recorrendo à tecnologia WebEx da Cisco, um iPad da Apple atuará como o astronauta que fala com a Alexa. (Tecnicamente haverá a bordo um manequim realista para simular alguns parâmetros de um astronauta. Chama-se Moonikin Campos).

A NASA explica com detalhe como esta estrutura irá funcionar:

Os participantes assistirão à demonstração e podem fazer uma pergunta à Alexa ou enviar um comando de uma tarefa frente a uma consola com uma câmara e um microfone. As suas imagens e vozes serão transmitidas do controlo da missão para Orion, onde o vídeo dos participantes será exibido no tablet, e o áudio será reproduzido a partir da coluna de som. Depois, a Alexa captará o áudio e responderá.

Na verdade, a NASA na descrição feita no seu blog no início do ano não descreve o tablet como sendo um iPad. Disse-o mais tarde quando foi questionada sobre isso.

Conforme é sabido, existe uma longa história de produtos Apple no espaço, mas a Lua está muito mais longe do que a Estação Espacial Internacional (ISS). Apesar da SpaceX, na Crew Dragon, já ter levado um iPad a bordo, a NASA será a primeira a levar um equipamento Apple até à Lua.

A NASA tem agendada a partida da missão Artemis 1 para a manhã de 29 de agosto com o lançamento do SLS e Orion.