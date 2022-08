Street Artist Simulator, a simulação da Arte de fazer bom Graffiti

Não serão necessárias muitas palavras para descrever do que se trata o jogo recentemente apresentado pelos estúdios polacos Shining Games studio, Street Artist Simulator.

Uma simulação um pouco diferente daquela a que estamos habituados. Venham ver...

Os estúdios polacos Shining Games studio apresentarem recentemente o seu próximo projeto, Street Artist Simulator.

Trata-se de um simulador cujo foco é bastante diferente daquele a que normalmente estamos habituados a ver em videojogos: artistas de rua.

Como será mais ou menos óbvio, Street Artist Simulator coloca o jogador na pele de um artista de rua que, com recurso à sua imaginação, tenta criar os melhores e mais inovadores grafittis de rua.

O grande foco de diversão do jogo passa principalmente pelo processo imaginativo de criar os nossos grafittis, mas também pela procura de locais únicos onde os pintar. E isto, claro, permanecendo invisível às autoridades.

No entanto, os membros da Shining Games studio revelaram ainda que muitos mais conteúdos e atividades, estarão disponíveis no jogo de forma a garantir diversidade na jogabilidade.

O jogador terá adicionalmente de arranjar coisas tão comuns e normais como, comida, bebida e acomodação. Mas mais. Para adquirir os fundos necessários para a atividade, poderá ser necessário realizar tarefas remuneradas ou demonstrar as suas habilidades de hacking.

"Este jogo pretende, acima de tudo, disponibilizar aos jogadores uma imensa liberdade para demonstrarem a sua criatividade. A característica mais marcante de Street Artist Simulator corresponde à combinação entre criatividade e ação rápida e dinâmica. Os jogadores irão encontrar uma cidade bastante grande com bairros completamente distintos e que apresentam vários spots únicos e desafiantes à espera de serem marcados com a nossa arte. Alguns serão mais fáceis de aceder, enquanto que outros serão mais complicados para lá chegar, sendo que o jogador terá de tentar manter-se nas sombras, pois por vezes poderá ser necessário hackear algumas infraestruturas pelo caminho. Por vezes, será melhor fugir que ser apanhado e o jogo vai ter também um elemento de parkour associado. E pode-se mesmo chegar a vias de facto e ter de combater, mas sempre como último recurso", refere Tomasz Supeł, CEO da Games Box S.A.

“O jogo apresenta um editor bastante completo, no qual a única barreira será a imaginação do jogador. A nossa arte irá embelezar a nossa cidade, mas não só. Será possível, visitar cidades de outros jogadores e podemos mesmo chegar a pintar as paredes de prédios nas suas cidades. Irá existir um modo cooperativo onde os jogadores podem pintar paredes e outras superfícies em entreajuda, em determinados locais das cidades. ” – revelou Michał Szmygin, da Shining Games.

Street Artist Simulator está previsto em ser lançado para PCs (Steam) apenas em 2024. Existe ainda interesse da parte da equipa de desenvolvimento no lançamento também para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.