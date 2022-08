Ter um smartphone é hoje essencial para todo o tipo de comunicações, seja para quem só precise de estar contactável para atender chamadas, seja para quem precisa de gerir o e-mail, para quem quer conversar com família e amigos por videochamada, ou para quem tem reuniões em qualquer lugar... Gerir as contas do banco, ter os cartões dos supermercados, jogar na fila de espera para uma consulta... entre tantas outras possibilidades que estas máquinas oferecem.

No entanto, os preços nem sempre estão ao alcance de qualquer um. É por isso que hoje apresentamos propostas que vão até pouco mais de 100 €.

Smartphones Ulefone de baixo preço

Ulefone Power Armor 14

Para quem tem trabalhos mais sujos, propícios a acidentes, junto a água ou longe de uma fonte de energia para carregar com maior frequência, o Ulefone Power Armor 14 pode ser uma solução.

O smartphone tem uma enorme bateria de 10000 mAh o que deverá ser suficiente para 3 a 5 dias de autonomia, o que será útil não só para ambientes de trabalho mais inóspitos, mas também para quem vai aproveitar a temporada de verão para acampar ou fazer grandes caminhadas. O carregamento será feito a 18W, no máximo.

Tem um soc mais modesto, um Helio G35, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, vindo equipado com Android 11.

O seu ecrã é de 6,52", tem câmara principal de 20MP mais uma câmara traseira macro de 2 MP, além de um terceiro sensor de profundidade. A câmara frontal é de 16 MP.

Também esta opção tem NFC, rádio FM, sistema de navegação completo, sensor de impressões digitais na lateral e, sendo robusto, conta com as certificações IP68 e IP69K.

O smartphone robusto Ulefone Power Armor 14 está disponível por cerca de 117€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto discount01.

Ulefone Power Armor 14

Ulefone Armor X7 Pro

Uma opção mais acessível, também ela preparada para os maiores desafios, numa estrutura mais robusta, sugerimos o Ulefone Armor X7 Pro. Este modelo tem certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810G, e ainda uma estrutura que o protege mais de quedas e embates.

Vem com Android 10, 4 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, sendo que o processador é um MT6761, já típico destas gamas. O smartphone inclui um botão reservado para ações rápidas, que pode ser customizado para 1 toque, 2 toques e um toque longo.

O ecrã de 5" (HD+) está preparado para ser usado com luvas, vem com NFC e a bateria é 4000 mAh.

A câmara principal é de 13 MP e a frontal de 5 MP. Tendo capacidade máxima de gravação a 1080p a 30 fps.

O rugged phone Ulefone Armor X7 Pro está disponível por cerca de 85€, utilizando o código de desconto fbhekka10.

Ulefone Armor X7 PRO

Ulefone Note 8

Uma opção ainda mais acessível é o smartphone Ulefone Note 8. Este modelo já não pertence à linha de smartphones robustos, sendo um modelo muito mais elegante. O smartphone tem 141.7 x 66.5 x 12 mm e pesa 153g.

O ecrã é de 5,5" (442 x 960 píxeis) e o processador é um Mediatek MT6580, com 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento. O Android vem na versão 10 (edição Go).

De referir que tem uma câmara principal de 5 MP e outra secundária de 2MP e a câmara frontal tem também 2 MP. Vem com ligação jack de 3,5mm, Wi-Fi, Blutooth, USB 2.0 e não tem NFC. A bateria tem 2700 mAh.

O smartphone Ulefone Note 8 está disponível por apenas 49€ (IVA incluído), com o código de desconto xmhekka10

Ulefone Note 8