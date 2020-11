iPhone de 2022 deverá estrear um processador de 4 nanómetros

Atualmente os novos iPhones da Apple trazem consigo o processador A14 Bionic com uma litografia de 5 nanómetros (nm). E a TSMC é a fabricante que detém a responsabilidade de fabrico desses mesmos chips.

No entanto, segundo algumas previsões, a Apple poderá lançar os seus iPhones de 2022 já com processadores de 4 nanómetros.

A Apple lançou recentemente a sua linha do iPhone 12, já equipados com o novo processador A14 Bionic. Trata-se de um chip de 5 nanómetros (5 nm) e a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) é a responsável pelo fabrico em massa destes componentes. No entanto, a capacidade da fabricante está apertada, e a produção destes chips já está a todo o vapor até ao segundo trimestre de 2021.

Mas as previsões apontam para uma evolução da Apple no que respeita à litografia dos seus processadores.

iPhones lançados em 2022 já devem trazer processadores de 4 nanómetros

A consultora TrendForce divulgou o seu balanço do setor fabril e conta com perspetivas muito otimistas para o próximo ano.

No que respeita às fabricantes de semicondutores, este setor é dominado pela TSMC e pela Samsung. Estas duas produzem chips para empresas como a Qualcomm, AMD, MediaTek e Apple.

Atualmente a litografia mais recente é de 5 nanómetros, usada no chip A14 Bionic dos novos iPhone 12. Mas a consultora prevê que, apesar de em 2021 a linha de produção para os smartphones Apple se mantenha nos 5 nm, os novos iPhones de 2022 já irão trazer a litografia de 4 nanómetros.

Assim, os chips de 4 nm farão parte do possível processador A16 que virá com os novos iPhones daqui a dois anos. Mas em 2021 ainda se manterá a litografia de 5 nm no suposto processador A15. Segundo a TrendForce, este chip A15 será então fabricado no processo N5P, o qual se prevê iniciar no final desde ano.

De forma resumida, quanto melhor o valor do processo de fabrico, mais moderna e evoluída é a tecnologia integrada. Mas no fundo esse número não está relacionado com dimensões em nanómetros, apesar do nome.