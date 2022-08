iOS 16 está terminado e pronto, mas… calma, ainda não pode descarregá-lo

A Apple lançou até ao momento 8 versões beta do iOS 16. Possivelmente, na próxima segunda-feira, estará disponível para os programadores a versão RC. Depois, no dia 7 de setembro, quarta-feira, como está agendado, serão apresentados os novos iPhones da serie 14 e será revelada a data para todos terem acesso à versão pública e final do iOS 16.

Apesar destas etapas, a Apple já tem a versão final pronta, mas ainda não a disponibilizou para ninguém.

iOS 16 e watchOS 9 serão lançados em setembro

Num relatório recente, Mark Gurman, da Bloomberg, disse que os engenheiros da Apple terminaram o desenvolvimento da versão inicial do ‌iOS 16‌ há algumas semanas. Isso provavelmente significa que a Apple tem poucos ou nenhuns novos recurso, ou alterações importantes planeadas para as betas restantes do ‌iOS 16‌ e, em vez disso, a empresa está focada nas correções de bugs nesta semana final antes que a atualização de software seja lançada publicamente.

Gurman reiterou que o ‌iOS 16‌ e o watchOS 9 estão planeados para serem lançados em setembro, juntamente com os novos modelos iPhone 14 e Apple Watch Series 8, enquanto prevê que o iPadOS 16 e o ​​macOS Ventura sejam lançados em outubro.

‌Os iOS 16‌‌‌ e ‌‌‌iPadOS 16‌‌‌ ficaram disponíveis para membros registados do programa de programadores da Apple imediatamente após a palestra da WWDC em 7 de junho, e a Apple lançou a versão beta pública em 11 de julho de 2022, sem especificar uma data precisa, mas a linha do tempo dos lançamentos anteriores pode dar-nos uma ideia aproximada de quando poderá acontecer o lançamento.

iOS deverá chegar a 12 de setembro de 2022

Por exemplo, no ano passado, quando a Apple anunciou a série iPhone 13 a 14 de setembro, a empresa revelou que o iOS 15 seria lançado seis dias depois, a 20 de setembro. Normalmente, isso significaria que o ‌iOS 16‌ provavelmente aparecerá logo após o anúncio da série ‌iPhone 14‌, e isso foi confirmado para acontecer na quarta-feira, 7 de setembro de 2022, com os novos dispositivos da Apple sendo colocados à venda em 16 de setembro.

Com base nos anos anteriores, o ‌iOS 16‌ será provavelmente lançado ao público no início dessa semana, entre segunda-feira, 12 de setembro e quarta-feira, 14 de setembro.

Gurman foi o primeiro a dizer que a Apple planeava realizar um evento na quarta-feira, 7 de setembro, data posteriormente confirmada pela Apple, para revelar a linha ‌iPhone 14‌ e o ‌Apple Watch Series 8‌. O anúncio do lançamento das novas versões dos sistemas operativos deverá ser feito nesse momento.