iOS 16.3.1 traz melhorias na Deteção de acidente do iPhone 14

O iPhone 14 traz um sistema de deteção de acidentes que pode pedir socorro mesmo com o acidentado inanimado. Contudo, a sensibilidade e precisão do sistema tem sido alvo de muitas críticas, com os serviços de emergência de certos lugares a registar falsos positivos às dezenas ou centenas, quando os utilizadores estão numa montanha russa ou a fazer ski. Na nova versão iOS 16.3.1 a Apple trouxe novidades para evitar estes problemas.

Ordem para acabar com falsos positivos

Nos últimos meses, o novo recurso de Deteção de acidente do iPhone 14 ganhou destaques pelos motivos errados. Os falsos positivos inundaram os serviços de emergência 112 (nos EUA 911 e 119 no Japão). Para combater o problema, a Apple diz que o lançamento de ontem do iOS 16.3.1 incluiu mais otimizações para este sistema.

Recentemente, um relatório do The New York Times incluiu um conjunto de histórias sobre a Deteção de acidente quando este serviço acionou erradamente os sistemas de SOS, numa estância de ski no Colorado. Este relatório foi particularmente duro, com citações de socorristas a expressar frustração com a forma como as falsas chamadas de Deteção de acidente afetam a sua capacidade de realizar os seus trabalhos.

Alguns socorristas chegaram a pedir aos utilizadores do iPhone que desativassem completamente a Deteção de acidente devido ao influxo de falsos positivos. Conforme também referimos, o recurso também era problemático para quem andava de montanha-russa, pois este movimento de diversão fazia os sensores do iPhone 14 entender que se tratava de um acidente.

Para evitar estes problemas, nomeadamente dentro de parques de diversão com montanha-russa, as empresas responsáveis pelos recintos passaram a colocar placas a informar aos visitantes para deixarem os seus iPhones para fora da diversão.

Simultaneamente, a Deteção de acidente já ajudou a salvar a vida de utilizadores do iPhone 14 que realmente se envolveram nalgum tipo de acidente de carro.

Claro, este tipo de resultados não anulam os problemas que os falsos positivos desencadeiam. Contudo, a Apple tenta encontrar uma solução para minimizar os falsos positivos.

Correção da Apple para falsos positivos na Deteção de acidente

A Deteção de acidente no iPhone 14 e iPhone 14 Pro usa sensores G-force combinados com outros dados para detetar um acidente. A Apple o descreveu o mecanismo como um “algoritmo bastante dinâmico” e trabalha para refinar este algoritmo à medida que aprende mais sobre a deteção de acidentes no mundo real.

O iOS 16.1.2, lançado em novembro de 2022, incluía o que a Apple descreveu como “otimizações de Deteção de acidente nos modelos iPhone 14 e iPhone 14 Pro”. Esta mudança foi em grande parte uma resposta às primeiras histórias sobre a funcionalidade Deteção de acidente que era acionada nas montanhas-russas.

Com o lançamento de hoje do iOS 16.3.1, a Apple tem mais mudanças reservadas para a este mecanismo de socorro. A empresa é mais uma vez vaga nas suas notas de lançamento: “Otimização da funcionalidade de deteção de acidente nos modelos de iPhone 14 e iPhone 14 Pro.”.