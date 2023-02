Depois de momentos menos bons no WhatsApp, associados a questões de privacidade, soluções como o Signal ou o Telegram ganharam muita força. As questões foram, entretanto, amenizadas, mas agora há um novo ataque. O CEO do WhatsApp atacou o Telegram e revelou, estre outras coisas, que este é usado para espiar para a Rússia.

O Telegram espia para a Rússia?

A Meta e os seus responsáveis, têm tentado mostrar como os seus serviços são seguros, privados e úteis para os utilizadores. Destacam, a todo o custo, que têm feito um esforço para que as conversas não são expostas e que estão sempre seguras e privadas.

A mais recente prova veio de um verdadeiro ataque de Will Cathcart, o CEO do WhatsApp, contra o Telegram. Aproveitando-se de um artigo da Wired, que se foca no serviço de Pavel Durov, mostrou passagens que deixam muitas dúvidas sobre a isenção deste serviço face à Rússia e como este tem falhas de segurança, que diz serem propositadas.

Telegram is not end-to-end encrypted by default and offers no e2ee for groups. From the article: “Telegram has the capacity to share nearly any confidential information a government requests” — Will Cathcart (@wcathcart) February 10, 2023

Segurança e privacidade em causa

Numa longa publicação de vários tweets, mostrou que este serviço não tem elementos essenciais para garantir a segurança e privacidade dos utilizadores. Apresenta casos em que fica claro, no seu entender, que a Rússia está a ter acesso às conversas dos utilizadores.

Outro ponto em que Will Cathcart se foca é que a encriptação de ponto a ponto do Telegram deixa muitas dúvidas. Em primeiro lugar esta não foi validada por entidades isentas e dedicadas à segurança. Além disso, esta não está ativa de forma nativa e, pelo menos nas conversas de grupos, não pode ser usada.

In addition to not securing people’s messages, Telegram’s blunders have put people at risk: “At the start of the war…it was possible to spoof Telegram’s locations API to pinpoint any user within a 2-mile radius if they had recently turned on their location.” — Will Cathcart (@wcathcart) February 10, 2023

WhatsApp mostra o que está a falhar

Revelou ainda casos em que foi possível contornar algumas medidas de segurança e que os utilizadores foram colocados em risco de vida. Aqui a questão foi que se tornou possível saber a localização exata destes, sendo depois possível tomar medidas.

Não são anormais estas tentativas do WhatsApp e de outros serviços da Meta de mostrar a sua qualidade colocando em causa a dos concorrentes. Quer o Telegram como outras propostas já fizeram o mesmo, em especial quando Pavel Durov colocou em causa a forma como as cópias de segurança eram feitas para a Cloud, deixando as conversas acessíveis e em claro.