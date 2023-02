A Google tem estado a apostar de forma muito forte na privacidade e na proteção dos utilizadores. Isso surgiu em muitas novidades e agora tem uma nova proposta. Chama-se Privacy Sandbox e vai ser estreada no Android 13 para todos poderem usar.

Google quer mais privacidade nos utilizadores

Algo que parece ser uma certeza de muitos é que a Google, e outras grandes empresas tecnológicas não respeitam a privacidade dos utilizadores. Vivem dos dados que conseguem recolher dos utilizadores e maximizam os seus lucros com a sua utilização.

Ainda assim, a Google parece apostada em mudar esta imagem e em dar acesso a ferramentas que protegem todos os que usam as suas contas e os seus serviços. A mais recente novidade chama-se Privacy Sandbox e está a ser lançada no Android 13 e promete impedir que estes sejam seguidos na Internet.

Privacy Sandbox deve ser a resposta esperada

Ainda que esteja em Beta, o Privacy Sandbox no Android 13 quer garantir aos utilizadores uma proteção contra anúncios indesejados, bem como que estes estejam protegidos de técnicas para cruzar dados e assim obter informações pessoais e de interesses entre apps e serviços.

Apesar de tentar manter toda a estrutura de publicidade, o Privacy Sandbox da Google quer isolar os utilizadores e não irá usar identificadores específicos e que podem ser seguidos. No caso do Android 13, esta é ainda uma opção que deverá ser ativada pelos utilizadores.

Traz controlo completo nas apps do Android 13

Uma das caraterísticas da Privacy Sandbox é que irá servir de intermediário entre os utilizadores e os sites e apps. Os primeiros podem controlar o que querem ver e quais os seus interesses, enquanto os segundos podem questionar o Android 13 para saber esta informação.

A Google já iniciou a chegada da Privacy Sandbox, ainda que de forma muito limitada no Android 13. É algo que controla centralmente e que irá alargar a muitos mais utilizadores deste sistema nas próximas semanas, até ter uma base alargada. Espera-se que em breve a possa trazer a outras versões do seu sistema e até para as páginas web.