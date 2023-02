Apresentado há 2 dias, o novo iOS 16.3.1 é dedicado ao iPhone e já esteve envolvido em problemas. Agora que esta questão está tratada, surge mais um alerta. Todos os dispositivos da Apple devem ser atualizados para se protegerem de uma falha de segurança grave da Apple que está a ser explorada.

Uma falha de segurança grave da Apple

A descrição da Apple para o novo iOS 16.3.1 focou-se nos problemas que vem resolver, deixando de lado alguma informação importante. Mostrou que foram tratadas algumas falhas que afetavam a utilização de algumas funcionalidades, que assim ficam novamente acessíveis de forma completa.

Uma análise à lista de correções apresentada, veio agora destacar uma que interessa aos utilizadores, não apenas do iPhone. Também o iPad e até os Mac precisam de atualizar urgentemente o sistema operativo, para assim estarem protegidos contra esta falha.

O processamento de conteúdo da Web criado com códigos maliciosos pode levar à execução de código arbitrário. A Apple está ciente de um relatório de que esse problema pode ter sido explorado ativamente.

Explorada ativamente pelos atacantes

A Apple reconheceu o problema e indicou até que este estará a ser explorado por atacantes para assim conseguir correr código aleatório nestes equipamentos. A solução surge no iOS 16.3.1, no iPadOS 16.3.1 e no macOS Ventura 13.2.1.

A falha de segurança está dividida em 2 partes (CVE-2023-23529 - 1 e 2), uma focada nos dispositivos móveis e outra no sistema dos computadores da Apple. Do que é descrito, resulta de uma falha no WebKit e que facilmente permite que os atacantes executem o seu código sem controlo nos dispositivos.

iPhone, iPad e Mac são vítimas da falha

Este problema, um "type confusion", afeta um leque grande de equipamentos da Apple. Falamos do iPhone 8 e posterior, do iPad Pro (todos os modelos), iPad Air 3ª geração e posterior, iPad 5ª geração e posterior e iPad mini 5.ª geração e posterior, e qualquer Mac que esteja a correr o macOS Ventura.

Assim e dada a importância deste problema, é urgente que todos os utilizadores façam a atualização para o iOS 16.3.1, o iPadOS 16.3.1 e o macOS Ventura 13.2.1 de forma urgente. Só desta forma ficam realmente protegidos e longe da falha que afeta o iPhone, iPad e qualquer Mac.