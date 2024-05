Há um render do Apple Watch X que é… absolutamente absurdo

Estamos já a pouco mais de 4 meses da apresentação do Apple Watch de 2024. Bom, há muitos rumores a apontar para um novo nome, dizem que se chamará Apple Watch X. Depois a imaginação e criatividades de alguns utilizadores leva o relógio para outra dimensão.

Será que um dia vai ser assim o Apple Watch?

Alguns "leakers" e supostos analistas do mercado Apple dizem que, ao no final deste ano ou em 2025, a Apple irá lançar a décima geração do relógio da Apple. Sim, o tal “Apple Watch X”.

Isto indo um pouco atrás do que a empresa de Cupertino fez com o iPhone, lançado o iPhone X, lembram-se?

Pois bem, se o iPhone X foi uma "game changer" o Apple Watch X não o será menos, dentro do seu segmento. Como tal, dizem os visionários (que até acertam muitas das novidades), o novo design incorpora algumas tecnologias, não muitas! Uma dessas é a introdução de uma câmara.

O designer Lukas Gehrer, da agência de design alemã Wordsmattr, criou um conceito extraordinário. É um design divertido e bastante exagerado. O design do Apple Watch X é muito parecido com o Ultra 2, mas com bordas mais finas e curvas.

É feito de titânio escuro, diferente do titânio natural utilizado no atual Apple Watch Ultra e no seu antecessor. Há muito que se fala de um Apple Watch em titânio Space Gray ou Space Black, mas ainda não aconteceu.

Vem ou não vem uma câmara no relógio?

Gehrer desenvolveu um conceito inovador para o Apple Watch X, que, como podemos ver, inclui uma câmara integrada para FaceTime e um sensor de tensão arterial.

Há rumores de que o sensor de tensão arterial será uma nova funcionalidade do Apple Watch num futuro próximo. No entanto, a câmara integrada para FaceTime é algo totalmente novo e excitante de que apenas se tinha levantado um pouco o véu... com base num projeto onde integra esta câmara na própria bracelete.

Em setembro, Mark Gurman, da Bloomberg, afirmou que os Apple Watches deste ano poderiam ser objeto de uma revisão significativa. Contudo, alguns meses mais tarde, já este ano, foi referido que, em termos de hardware, a Apple não iria dar grandes passos. Mas... e se a Apple perder a cabeça?

Na nossa opinião, a introdução de uma câmara não estará no foco, mais ainda porque já existe um produto que permite tal funcionalidade. E também sobre o sensor de tensão arterial... apesar também de já existir um projeto de uma bracelete que permite tal verificação, a Apple não tem como integrar para já estes projetos ambiciosos.

Independentemente do que realmente aconteça com o Apple Watch X - e se ele se parece ou não com este conceito - é um exercício interessante tentar adivinhar o que aparecerá num gadget tão marcante atualmente no mercado tecnológico.

E, relembramos, os renders de conceito que se fizeram do Apple Watch Ultra... quase acertaram em cheio!