ECG do Apple Watch é útil para crianças durante a terapia do cancro

O sensor ECG e sem dúvida um dos maiores trunfos do Apple Watch. Fiável, útil e que traz aos utilizadores uma ferramenta importante na vigilância de certas condições cardíacas. Vários estudos já confirmaram a utilidade do ECG de uma derivação e foi já apontado como elemento fundamental ao salvar vidas humanas. Agora, o Murdoch Childrens Research Institute, na Austrália lançou um novo estudo para validar a aplicação ECG do smartwatch da tecnológica americana em crianças durante e após a terapia do cancro.

Os vários dados recolhidos pelo relógio poderão ser muito importantes para ajudar a cuidar das crianças enquanto combatem a terrível doença.

O Murdoch Children's Research Institute (MCRI) é o maior instituto de investigação em saúde infantil da Austrália e os três principais institutos de investigação em saúde infantil a nível mundial pela qualidade e impacto das suas investigações.

O estudo prospetivo em pacientes pediátricos, adolescentes e jovens adultos com idades entre os 7 e 18 anos, visa validar a utilização da função de eletrocardiograma (ECG) do Apple Watch na medição do QT prolongado durante e ou após a terapia oncológica.

O que é o QTc e como se pode verificar com o Apple Watch

O intervalo QT é uma medida que representa o tempo total desde a despolarização ventricular até à repolarização completa. Este processo começa no início da onda Q e estende-se até ao fim da onda T.

Porque temos a necessidade de criar um número para o normal, foi criada uma fórmula matemática, conhecida como fórmula de Bazett. Esta foi concebida para corrigir o ritmo cardíaco do paciente. O "c" em QTc significa "corrigido". Se ligar algumas variáveis a uma fórmula de QTc, obterá um resultado numérico.

Compara-se então este número com os dois valores normais (masculino 0,39, feminino 0,41). Este método permite aos computadores em 12 derivações calcular rapidamente o QTc e imprimi-lo no registo ECG. Também permite aos paramédicos avaliar rapidamente o intervalo QT.

Um smartwatch pode avaliar de forma viável e fiável o intervalo QTc

Para o caso em apreço, o QT prolongado é o termo médico para um intervalo prolongado entre a contração do coração e o relaxamento. Esta condição pode aumentar o risco de uma pessoa experimentar ritmos cardíacos anormais e uma paragem cardíaca súbita.

A fiabilidade das medições de QTc entre o ECG standard e o do smartwatch foi também demonstrada com uma análise Bland-Altman utilizando diferentes fórmulas. Estes dados mostram que um smartwatch pode avaliar de forma viável e fiável o intervalo QTc.

DICA: Se nunca verificou o seu QTc, pode fazê-lo facilmente utilizando a aplicação QTc-Calculator no seu relógio Apple. A aplicação é gratuita e está disponível na loja App. Dica prática: quais os valores normais de intervalo QT corrigido (QTc)? Homens – QTc normal entre 340 ms e 450 ms

Mulheres – QTc normal entre 340 ms e 470 ms

Esta aplicação permite aos médicos calcular rapidamente o QTc. Pode introduzir o ritmo cardíaco ou a duração do intervalo RR e a duração do intervalo QT.

O intervalo RR é a distância entre duas ondas R sucessivas (incluindo uma onda R). No ritmo sinusal o intervalo RR deve ser constante. O intervalo R-R é medido desde o início de uma onda R até o início da próxima R. A sua duração depende da frequência cardíaca. Nos eletrocardiograma com ritmo regular pode ser calculado sabendo o valor da frequência cardíaca (veja calculadora do intervalo RR).

Haverá até três resultados para o QTc, usando três de nove fórmulas diferentes: Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges, Goto, Mayeda, Kawataki, Rautaharju a, e fórmula b.

Também é determinado o intervalo RR ou ritmo cardíaco e estimativas de QT dependendo do ritmo cardíaco.

Quais os objetivo do MCRI no estudo do Apple Watch?

Este novo estudo australiano tentará compreender o seguinte:

Objetivo primário:

Avaliar os resultados entre o QTc medido utilizando ECG de 12 derivações e com o Apple Watch utilizando cálculos de erro médio absoluto.

Objetivos Secundários:

Calcular a sensibilidade e especificidade para medir QTc prolongado usando o Relógio da Apple;

Calcular a variabilidade interobservador entre as duas leituras dos profissionais de saúde do QTc.

A hipótese central é que o aproveitamento da tecnologia wearable existente para monitorização do prolongamento do QTc tem a capacidade de conseguir alcançar estratégias de monitorização de rotina em grandes populações, o que pode facilitar os cuidados ambulatórios.

A utilização do Apple Watch para monitorizar o QTc prolongado neste estudo melhora os resultados dos pacientes, facilitando a monitorização em tempo real de potenciais irregularidades, a vigilância generalizada, a deteção e o início mais rápido de soluções de tratamento.

A aplicação em conjunto com o dispositivo (Apple Watch) registará uma leitura de ECG V1 (pulso esquerdo) ou V2 (tornozelo esquerdo). Estas medições serão realizadas no Dia 1 e no Dia 4 de internamento hospitalar.

Em resumo, com o passar do tempo e com mais investigação, fica claro que o Apple Watch se tem transformado não só num dispositivo de ajuda para o utilizador controlar o seu bem-estar como numa ferramenta de monitorização constante da saúde da pessoa. Além disso, este tipo de tecnologia, não só da Apple como de vários outros fabricantes, pode ajudar a monitorizar constantemente pessoas com alguma cenário de doença e que necessite de constante vigilância.