À conquista das neves eternas em Climber: Sky is the Limit

A conquista das grandes montanhas e neves eternas sempre foi um desafio para o ser humano, e a equipa polaca Art Games Studio vem celebrar precisamente isso mesmo: Climber: Sky is the Limit.

Venham conhecer melhor este jogo de sobrevivência que se passa em alguns dos ambientes mais hostis do planeta.

Em desenvolvimento pelos estúdios polacos Art Games Studio (e publicado pela PlayWay Games), Climber: Sky is the Limit é um jogo de aventura que mistura elementos de simulação e de sobrevivência, nas altas montanhas do planeta.

Como será fácil de adivinhar, em Climber: Sky is the Limit, o jogador é um alpinista em busca de adrenalina e aventura, através da escalada de algumas das mais altas e perigosas montanhas do mundo.

Trata-se, como será fácil de perceber, de uma tarefa extremamente difícil e perigosa onde um cuidadoso planeamento é crucial, incluindo a escolha de equipamento, de alimentos, de ferramentas e acessórios pois, pelo caminho, muitos serão os obstáculos a ultrapassar, como mudanças drásticas de condições atmosféricas ou avalanches.

Aliás, a equipa de desenvolvimento de Climber: Sky is the Limit já deixou bem claro que o jogo aposta forte numa campanha singleplayer na qual assume uma especial importância precisamente no decorrer da fase de planeamento.

Antes de partir para cada expedição, o jogador terá de escolher o trail a seguir. Além das características morfológicas do terreno, terá ainda de ter em conta com as condições atmosféricas previstas. Por vezes, nem sempre o caminho aparentemente mais fácil será o melhor...

O timing por vezes é o mais importante numa escalada desta natureza. Por vezes, a diferença de um par de horas marca a linha que separa entre chegar ao pico ou ficar retido a meio num forte nevão.

Cada montanha apresenta a sua dificuldade e desafios específicos (avalanches, grandes fendas, paredes verticais, condições atmosféricas instáveis,...) e para cada desafio, várias ferramentas estarão à disposição.

Sejam machados de gelo, mosquetões, calçado adequado, cordas de apoio,... o jogador terá de preparar-se com antecedência. Uma nota para o facto de, tal como seria de esperar, os equipamentos e ferramentas presentes no jogo são baseados nos que existem na realidade.

O descanso também será importante em Climber: Sky is the Limit e como tal, teremos também de pensar no equipamento de descanso e recuperação de forças que levamos conosco. Pormenores como uma boa gestão de comida para recuperar energia, um bom saco-cama para descansar o corpo ou um casaco quente para enfrentar os nevões (sim, a temperatura corporal será importante) são cruciais.

É claro que para tudo isto é necessário investimento, seja nas deslocações, equipamentos,... e dessa forma, Climber: Sky is the Limit apresenta um sistema de recolha de fundos que permitirá aos jogadores angariar as verbas suficientes para cada expedição. No entanto, alguns patrocinadores poderão exigir algum tipo de desafio que seja superado...

Em jogo poderemos encontrar algumas das mais imponentes montanhas do planeta, tais como Everest, K2, Broad Peak.

Como curiosidade, os Art Games Studio revelaram que, de forma a criar uma simulação o mais realista e imersiva possível, desenvolveram o jogo com o apoio de alpinistas profissionais.

Climber: Sky is the Limit será lançado para PC ainda no decorrer deste ano, algures no segundo semestre.