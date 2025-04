Australiano resgatado do oceano com ajuda do Apple Watch

Um das funcionalidades mais estimadas no Apple Watch é a sua capacidade de ajudar a salvar vidas. São muitos os testemunhos que validam essa característica. Recentemente, surgiram algumas histórias particularmente poderosas. Ontem, falámos sobre o Apple Watch de uma mulher que a ajudou a detetar cancro precocemente. Agora, de acordo com um novo vídeo, o Apple Watch Ultra e o SOS emergência estiveram envolvidos num salvamento no oceano na Austrália.

Apple Watch Ultra chama o socorro no meio do mar

O sistema SOS emergência no Apple Watch Ultra ajudou um homem a pedir socorro no oceano. O canal da Apple Austrália no YouTube publicou ontem um novo vídeo que destaca um salvamento auxiliado pelo Apple Watch Ultra.

A 13 de julho de 2024, Rick Shearman praticava body surf perto de Byron Bay quando as coisas ficaram assustadoras. As águas turbulentas levaram Shearman a ficar preso numa rebentação e a acabar a 1,6 km da costa.

No desespero, o homem utilizou o SOS emergência no Apple Watch Ultra para contactar os serviços de socorro. Para tal, basta premir e manter premido o botão lateral do Apple Watch e, em seguida, utilizar o cursor de Chamada de emergência (na Austrália o número é o 000).

A última esperança

De acordo com a recriação da chamada no vídeo, Shearman estava exausto, com cãibras e não conseguia ver uma praia à vista.

Podia muito bem ter-se afogado se o deixassem sozinho. Mas graças à chamada, uma equipa de profissionais de emergência conseguiu encontrá-lo e efetuar o salvamento.

A Apple sabe que é a grande mais valia do seu smartwatch. São mais do que um relógio, são, muitas vezes, um médico no pulso, um gadget atento aos nossos sinais vitais.

Temos partilhado imensos casos, até de portugueses, que validam este dispositivo como uma peça ímpar da tecnologia dedicada não só ao bem-estar, como também à saúde do utilizador.

O futuro traz comunicações por satélite

Segundo alguns rumores, a Apple poderá incrementar no seu smartwatch a conetividade por satélite, sobretudo no Apple Watch Ultra 3.

Tendo em conta o que já acontece no iPhone, como SOS Emergência via Satélite, não temos dúvidas que muitas mais histórias de salvamento de utilizadores iremos ouvir nos próximos anos.