Apple Watch Ultra deverá ser lançado em 2024 com ecrã maior e tecnologia Micro LED

A cada novo lançamento da Apple, os analistas valorizam de imediato o seguimento que a empresa dará nos próximos anos à evolução do produto. Se há uns dispositivos de atualização anual, há outros que demoram mais até serem atualizados. Um exemplo são os AirPods Max, ou algumas máquinas da linha Mac. Também deverá ser assim com o Apple Watch Ultra. E para 2024, esperam-se algumas boas novidades.

Começam-se a ver saltos tecnológicos nos smartwatches que já foram os avanços conseguidos nos smartphones e nos tablets. Isso poderá dar algumas boas pistas!

A Apple lançou o primeiro Apple Watch Ultra há alguns meses, e apesar de o produto estar focado em utilizadores que praticam desportos radicais, muitos clientes têm optado por ele devido ao seu ecrã maior e à duração da bateria.

Segundo o analista da Haitong Intl Tech Research Jeff Pu, a Apple tem planos para trazer a tecnologia Micro LED para o Apple Watch Ultra com um ecrã ainda maior no futuro.

Com exceção do Apple Watch Ultra, nenhum dos novos modelos Apple Watch é exatamente apelativo. Por exemplo, a única adição à Série 8 do Apple Watch em comparação com a Série 7 foi o sensor de temperatura corporal e a funcionalidade Deteção de acidentes.

2024 será o ano das grandes atualizações no Apple Watch Ultra

Tendo em conta o que tem saído e a aposta da Apple no Ultra, parece que 2023 irá receber de novo um Apple Watch "mais do mesmo". O mesmo design, uma ou outra novidade de hardware e um reforço do software com mais funcionalidades. Mas não parece haver movimentações no mercado que indiciem grandes mudanças.

Numa nota aos investidores Jeff Pu, diz esperar que as vendas de smartwatches Apple caiam em 2023 devido a uma "falta de atualização espectral significativa".

Contudo, as pessoas dispostas a esperar mais tempo para comprar um novo Apple Watch poderão beneficiar de alguma boa nova tecnologia. O analista afirma que o Apple Watch Ultra de 2024 irá provavelmente adotar um painel Micro LED em vez do OLED. Para os não familiarizados, o Micro LED é uma alternativa ao OLED que pode atingir níveis de brilho ainda mais elevados com maior precisão de cor.

De acordo com rumores, a Apple trabalha desde há alguns no sentido de levar os painéis Micro LED a alguns dos seus produtos no futuro. Contudo, a tecnologia é ainda consideravelmente mais cara do que o OLED e o Mini LED. Isto torna o Apple Watch um produto ideal para ser o primeiro a ter um painel de visualização deste tipo. Afinal de contas, o Apple Watch foi também o primeiro dispositivo da Apple com um ecrã OLED.

Mas mais do que um visor Micro LED, o analista obteve informações, de pessoas familiarizadas com o assunto, que o Apple Watch Ultra de 2024 terá um ecrã maior de 2,1 polegadas, em comparação com o atual que é de 1,93 polegadas. Isto não significa necessariamente que todo o relógio ficará maior, uma vez que a Apple poderia simplesmente reduzir as suas laterais da caixa de titânio.

