Sabia que o seu Apple Watch pode vigiar os seus níveis de stress?

O Apple Watch, como variadíssimas vezes foi comprovado, é um fantástico dispositivo para vigiar os sinais vitais dos utilizadores. Um estudo recente veio demonstrar que este smartwatch, recorrendo ao seu sensor de frequência cardíaca, tem a precisão necessária para ajudar os utilizadores a monitorizar o stress.

Sabemos que neste segmento de mercado, a Apple dá sempre o pontapé de partida e oferece aplicações nativas. No entanto, para já e neste novo recurso, ainda não lançou nada, mas abriu as portas aos programadores e hoje mostramos 4 boas apps.

Variedade da Frequência Cardíaca

A Apple por várias vezes deixou indicação que os seus sensores podem ser usados para muito mais do que aquilo que vem nativamente no relógio. Aliás, temos visto empresas terceiras a levar o desenvolvimento de funcionalidades a outro nível. Já mostrámos como se pode tirar mais informação da aplicação ECG do smartwatch, aplicar outras aplicações e obter, por exemplo, dados sobre determinada terapia do cancro.

Mais recentemente, uma empresa desenvolveu uma aplicação que retira todo o potencial do novo computador de mergulho que o Apple Watch Ultra traz.

Claro que a Apple tem esta característica sob o radar. O Apple Watch já monitoriza a variação da frequência cardíaca (VFC), que é uma métrica valiosa para compreender e acompanhar. No entanto, a Apple não utiliza os dados para monitorização do nível de stress nativo como o faz o Fitbit ou outros concorrentes.

A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é um marcador cientificamente validado para aferir o equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e o parassimpático, permitindo estudar a sua influência em diversas patologias. A variabilidade do coração reflete o quão adaptável o corpo pode ser. Se o ritmo cardíaco é altamente variável, isto é geralmente uma prova de que o corpo pode adaptar-se a muitos tipos de mudanças. As pessoas com elevada variabilidade da frequência cardíaca são normalmente menos stressadas e mais felizes.

Conforme refere um estudo da Science Direct.

Num novo estudo, os investigadores descobriram que o Apple Watch é de facto suficientemente preciso para monitorizar o stress. O estudo utilizou seis leituras de ECG por dia com os participantes para criar as suas medições de VFC que foram utilizadas para discernir os seus níveis de stress.

Os investigadores descobriram que "Em geral, os modelos de "stress" tinham um elevado nível de precisão, mas uma recordação mais baixa. Os modelos "sem stress" tiveram geralmente um bom desempenho com uma recordação tipicamente acima de 60%. Considerando a duração ultra curta das medições de ECG aqui realizadas em comparação com o padrão, bem como a natureza das medições da vida real, os resultados apresentados foram bastante promissores.

Refere o estudo piloto apresentado pela revista científica Frontiers.

Apple Watch pode ser um vigia do stress

O estudo também observou que o rastreio do sono e da atividade do relógio Apple, para além das medições do ritmo cardíaco, poderia melhorar uma experiência de monitorização do stress.

Assim, se estiver interessado em usar o Apple Watch para compreender melhor os seus níveis de stress agora, há algumas grandes opções.

Primeiro, pode ver o seu histórico de VFC agora mesmo se abrir à aplicação Saúde no iPhone > Explorar > Coração > Variedade da frequência cardíaca. Veja a tendência de 6M ou ano. Em geral, uma tendência ascendente pode estar correlacionada com menos stress e uma tendência descendente pode significar maior stress.

Deixamos então 4 sugestões de aplicações para "medir" o seu nível de stress:

Portanto, o seu relógio de pulso inteligente pode ajudar a mostrar que sofre de stress.