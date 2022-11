App de mergulho Oceanic+ já está disponível para Apple Watch Ultra

Um dos trunfos do novo Apple Watch Ultra é o seu "computador de mergulho incorporado". A Apple deu-lhe grande ênfase na apresentação e o trabalho desenvolvido à volta deste recursos envolve grandes empresas da área, como, por exemplo, a Huish Outdoors ou a Oceanic+. Daí resultou uma aplicação dedicada ao mergulho profundo, com informações importantes a quem pratica este desporto.

Esta app havia sido mostrada na apresentação do relógio em setembro, mas só agora está disponível.

O novo Apple Watch Ultra está equipado com novos sensores avançados. Durante a última keynote, a empresa de Cupertino também promoveu uma aplicação de terceiros chamada Oceanic+, que mostra dados de mergulho detalhados.

Agora a aplicação está finalmente disponível para os utilizadores do novo Ultra.

Apple associa-se à Oceanic+ para monitorizar dados de mergulho

Os utilizadores do Apple Watch Ultra já podem utilizar a aplicação Depth (Profundidade) para registar a profundidade e medir a temperatura da água, mas a Oceanic+ leva as características de monitorização de mergulho profundo ainda mais longe.

A aplicação executa o algoritmo de descompressão Bühlmann e inclui planeamento de mergulho, métricas de mergulho de fácil leitura, alertas visuais e tácteis, limite sem descompressão, velocidade de subida e orientação de paragem de segurança.

Hoje, a aplicação Oceanic+ chega ao Apple Watch Ultra, transformando o relógio mais robusto da Apple num computador de mergulho totalmente capaz e fácil de usar. Concebido por Huish Outdoors em colaboração com a Apple, o Oceanic+ permite aos praticantes de mergulho recreativo levar o relógio que usam todos os dias a profundidades previamente inacessíveis - até 40 metros, ou 130 pés, para ser exato - com o novíssimo medidor de profundidade e sensores de temperatura da água do Apple Watch Ultra.

Referiu a Apple no press release.

De acordo com a Apple, o novo Apple Watch Ultra combinado com o Oceanic+ é capaz de fornecer dados de mergulho avançados de uma forma mais intuitiva. Como resultado, os mergulhadores podem manter-se concentrados no seu ambiente sem terem de fazer cálculos mentais ou mesmo lidar com computadores de mergulho super-complexos.

Vale a pena notar que o Apple Watch Ultra tem certificação WR100 e EN 13319, uma norma reconhecida internacionalmente para acessórios de mergulho, incluindo medidores de profundidade. A empresa salienta também que a estrutura de titânio combinada com o ecrã coberto de cristal de safira do Apple Watch Ultra também o torna o companheiro perfeito para mergulhos profundos.

A aplicação Oceanic+ para o Ultra está disponível para download hoje na App Store.

Homepage: Occipital

Preço: Gratuito (pode ter compras na app)



Requer o Apple Watch Ultra a correr watchOS 9.1 emparelhado com o iPhone 8 ou posterior, e o iPhone SE (2.ª geração) ou posterior a correr o iOS 16.1. O plano básico é gratuito, e inclui muitas funções de mergulho comuns, incluindo profundidade e tempo, bem como o registo dos mergulhos mais recentes.

Contudo, algumas das funções requerem uma subscrição mensal de $9,99, ou anualmente por $79,99. O Family Sharing está também disponível por $129 (US) anualmente, permitindo o acesso até cinco pessoas.