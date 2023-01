Sem dúvida, o ano de 2023 vai ser de poupança, em especial nas chaves digitais Office 2021 Pro, Windows 10 e mais ferramentas informáticas através da plataforma da GoDeal24.

A Godeal24’s 2023 New Year Sale Godeal24 oferece a melhor hipótese de poupar em software. Todos sabemos que existem alternativas para o o Windows e o Office mas também sabemos que as versões base são das melhores, e ainda melhor se tiverem um preço em conta.

2023 ano de poupança: Office 2021 Pro, Windows 10 e mais ferramentas informáticas

Logo, faça já a atualização que faltava, tanto do Windows como do Office neste novo ano, e restante software.

Então, basicamente, 2023 é um ano de poupança na Godeal24 torna-se uma solução de preços de promoção com novos descontos.

As chaves digitais marcam a diferença na poupança diária no Office ou Windows, entre muito outro software e jogos.

Quantidades limitadas! MS Office 2021 vitalício a 13,05€

Windows 10 Pro a partir dos 5,62€

Logo, se decidir adquirir uma chave Windows na GoDeal24.com pode poupar 62% com o código com o cupão SGO62

SG02 no Office para Mac

50% DE DESCONTO! Melhor preço Sistema Operativo Windows, código de cupão: SGO50

Mais ferramentas informáticas: Melhor Preço, Melhores Produtos!

Contacto e suporte

Todavia, a GoDeal24 apresenta uma equipa, profissional, de serviço ao cliente que pode ajudar em caso de algum problema. O email service@godeal24.com é uma opção ou então o telefone: (+852) 9706 4028.

Formas de pagamento

Primordialmente, a GoDeal24.com aceita 2 métodos de pagamento:

1. PayPal

2. Cartão de crédito (via plataforma PayPal)

No caso do PayPal, é importante esclarecer que fazer compras ou enviar dinheiro é gratuito, possuindo ainda a segurança do sistema mais conhecido do mundo com vantagem de poder levantar uma disputa e ver o seu valor pago ressarcido, desde que se justifique.

Como pagar?

Ir para a página de checkout, continuar como convidado (ou criar uma conta), e depois preencher "Informações de Faturação".

Por favor selecione "CWALLETCO" neste passo, depois clique em "Continuar".

Por favor, verifique a sua encomenda e clique em "Place Order".

Depois irá saltar para esta página, clicar em "Escolher métodos de pagamento".

Finalmente, pode optar por utilizar PayPal para completar o pagamento.

A fiabilidade da Godeal24 reflete-se plenamente na boa reputação em linha de que goza e nas muitas críticas positivas no TrustPilot, onde a empresa é classificada "excelente e excelente" em 98% das críticas. Isto deve-se à qualidade da experiência de compra e às muitas vantagens oferecidas pela loja: além da possibilidade de escolher entre muitos produtos originais com descontos até 90%, a entrega digital permitir-lhe-á receber o seu software diretamente no seu endereço de correio eletrónico dentro de segundos após a compra. É um método de entrega muito conveniente para o comprador.

Godeal24 promete que oferece apoio técnico profissional 24 horas por dia, 7 dias por semana e serviço pós-venda vitalício e que pode utilizar o produto sem problemas! Contacte com a Godeal24: service@godeal24.com

NOTA IMPORTANTE: os preços apresentados são informados pela plataforma e poderão estar sujeitos a alterações que são da única responsabilidade da mesma. O PPPLWARE apenas apresenta a informação neste artigo que lhe é prestada no momento da elaboração do mesmo.