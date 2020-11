Apple quer que a Foxconn transfira a produção do iPad e MacBook da China para o Vietname

A Apple já deu mostras que quer diversificar as origens de produção dos seus dispositivos. A empresa não quer “ficar na mão” de um país tendo em conta a instabilidade atual das relações EUA com a China. Assim, para distribuir a produção do iPad e MacBook, a empresa de Cupertino quer que a Foxconn transfira a produção da China para o Vietname.

Cada vez mais a Apple parece quer que o Vietname e a Índia sejam uma segunda linha de produção.

Apple quer deslocar a produção Foxconn para fora da China

Seguindo o movimento anterior da Apple que levou a empresa a desviar a produção dos AirPods e AirPods Pro feitos no Vietname, agora está a solicitar à Foxconn para se expandir no país. Foi pedido à Foxconn que movesse parte do seu conjunto de iPad e MacBook para o Vietname, embora não haja data confirmada para a mudança.

De acordo com a Reuters, a gigante tecnológica pediu à sua maior parceira de produção que faça essa alteração para reduzir a sua dependência da China.

A mudança foi solicitada pela Apple. Quer diversificar a produção depois da guerra comercial.

Disse uma fonte não identificada à Reuters.

A informação é ainda pouca, dado que não se sabem datas ou detalhes específicos sobre a proporção da produção que será movida. No entanto, a Reuters relata que a fábrica de iPad e MacBook da Foxconn na província de Bac Giang, no Vietname, deve iniciar a produção para a Apple no primeiro semestre de 2021.

É igualmente referido que atualmente todos os iPads são montados na China. Isso significaria que é a primeira vez que o trabalho será feito fora daquele país. Nem a Apple, nem a Foxconn confirmaram o relatório.

Leia também: