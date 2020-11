Quer um robô aspirador por pouco dinheiro? Conheça esta opção por menos de 60€

O robô aspirador representa atualmente uma grande ajuda para as famílias com pouco tempo disponível. As tarefas domésticas ocupam demasiado tempo no dia-a-dia e sem dúvida que dispensar a limpeza do chão são alguns minutos ganhos para descansar, brincar com as crianças ou agilizar outras tarefas.

As opções que aqui vamos dando são, por norma, mais avançadas, mas isso também acresce nos custos, que nem todos querem ou podem pagar. Assim, hoje sugerimos uma opção mais simples, mas que até já pode ser controlada pelo smartphone, com um preço abaixo dos 60 €.

Quem acompanha o Pplware, deverá conhecer algumas marcas e modelos que apresentam uma boa relação entre qualidade de aspiração, funcionalidades e o próprio preço. Contudo, falamos sempre de valores superiores a 200 €. Alguns deles podem mesmo chegar aos 500/600 € e nem toda a gente tem esta disponibilidade financeira.

Um robô aspirador, mas de baixo custo

Portanto, apesar de hoje falarmos ser um robô aspirador bastante acessível, estamos perante um aspirador com algumas características que se destacam neste segmento.

Em primeiro lugar, este aspirador tem uma bateria de 2000 mAh que pode aspirar durante cerca de 90 a 120 minutos, o que corresponderá a uma área máxima de 120 m². Tem um poder de sucção de 1500Pa e um depósito de lixo de 350 ml.

O robô aspirador pode ser ligado ao smartphone, via rede Wi-Fi e, além de poder assim ser controlado, ainda pode ser controlado através da Alexa e Google Assistant.

Em termos de limpeza, o facto de fazer um percurso em zig-zag ao invés de aleatório, trará mais eficiência e garantia de que toda a área é abrangida. Adicionalmente, tem uma mopa, que ajudará a reter ainda mais o pó e a sujidade.

Para quem tem escadas ou varandas, também pode ficar descansado, já que o aspirador tem sensores anti-queda.

Este robô aspirador de baixo custo está disponível por cerca de 57€, utilizando o código desconto HYWRCN. O envio é gratuito e não está sujeito a taxas adicionais, utilizando o método Duty Free Shipping.

Robô aspirador