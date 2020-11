Falta pouco menos de 1 mês para a chegada de FIFA 21 às consolas de Nova Geração e, a Electronic Arts veio recentemente lançar mais uma acendalha para a fogueira de expetativas que o momento está a gerar.

Tal como temos vindo a acompanhar (aqui ou aqui), os jogos das consolas de Nova Geração estão definitivamente um patamar acima e sobem as expetativas em relação à chegada de FIFA 21.

A chegada de FIFA 21 à Nova Geração de consolas está para breve, sendo no próximo dia 4 de dezembro que o jogo deve chegar.

Segundo a Electronic Arts, “Áudio, Visuais e Movimento de Nível Superior Levam os Jogadores a Mergulhar No Jogo do Mundo Como Nunca“.

O motor Frostbite estará novamente ao serviço de FIFA 21 e estamos curiosos para o ver em ação nas consolas de Nova Geração. Isto para não falar de tudo o resto que envolve tempos de carregamento rápidos, sons e movimentos melhorados dos jogadores, além de ambientes de futebol mais realistas.

Com a nova EA SPORTS GameCam inspirada no look and feel das transmissões de futebol e com a implementação de LiveLight Rendering (um sistema de iluminação diferida) FIFA 21 vai-se tentar apresentar nas consolas Playstation 5 e Xbox Series X, como a experiência de jogo mais imersiva até à data.

Com as novas capacidades das Playstation 5 e Xbox Series X, espera-se que os jogadores apresentem movimentos ainda mais autênticos, fintas mais realistas e responsivas, e choques e ressaltos mais credíveis em qualquer momento do jogo.

Outro pormenor que, segundo a EA Sports vai passar a ser ainda mais profundo é a humanização off-ball. Ou seja, a simulação do comportamento do jogador em aspetos menos relacionados com a bola, mas que se passam em campo como, por exemplo, um jogador a ajustar as caneleiras no minuto 89.

Graças ao Frostbite será ainda permitida a representação virtual dos jogadores de uma forma mais credível e real, como, por exemplo, uma maior definição do físico dos jogadores, incluindo músculos flexíveis após choques e aparência física de futebolistas de topo, combinados com uma iluminação dinâmica que acentua os rostos e kits dos futebolistas para um nível totalmente novo de realismo.

A parte do show-off antes e depois dos jogos também receberá novidades. Aspetos como a chegada ao estádio do autocarro da equipa, a passagem dos adeptos pelos torniquetes. Tratam-se de pormenores, mas que acrescentam um pouco mais de abrangência ao jogo.

Durante os jogos ao vivo, novos jogadores contextuais, bancos e reações dos adeptos respondem a situações-chave do jogo, permitindo aos jogadores sentir a paixão explosiva e o drama intenso de grandes momentos de golo.

“Estamos entusiasmados por oferecer um novo nível de autenticidade que mergulhará os jogadores no jogo como nunca antes, assim que saírem para o campo virtual em FIFA 21“, comentou Aaron McHardy, Produtor Executivo, EA SPORTS FIFA. “Com experiências de imersão superiores que dão vida aos estádios e aos jogadores profissionais mais reconhecidos, a tecnologia por detrás destas consolas da próxima geração abre um mundo de possibilidades para a forma como os jogadores irão experimentar o jogo mundial este ano e no futuro“.

Carregamentos mais rápidos e DualSense

A EA Sports promete ainda tempos de carregamento ultrarrápidos. Tal como temos vindo a verificar com os jogos que temos experimentado para Playstation 5, os tempos de loading são praticamente uma coisa do passado e FIFA 21 não deverá fugir à regra.

Adicionalmente, para quem tiver PlayStation 5, os PlayStation Activities irão certificar-se de que levam os jogadores diretamente à ação, deixando-os saltar diretamente do ecrã inicial da PlayStation para os seus modos de jogo favoritos.

Por outro lado, a tecnologia táctil rica e reativa através do novo DualSense permitirá aos jogadores sentir o impacto dos remates, dos passes, e tocar e sentir o ritmo do jogo nas suas mãos.

4 de Dezembro é o dia F, em que FIFA 21 chega à Nova Geração.