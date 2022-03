Apple Maps agora mostra Crimeia como parte da Ucrânia

A Apple sempre teve uma postura neutra com a Rússia, assim como outras empresas o fizeram, para poderem atuar no mercado no país de Putin. Contudo, esta parcimónia de Cupertino parece estar a mudar. A postura mais dura da Apple em relação à Rússia após a invasão da Ucrânia agora inclui uma reversão da sua política em relação à Crimeia.

Conforme foi notado, o Apple Maps mais uma vez mostra a Crimeia como sendo parte da Ucrânia, pelo menos fora da Rússia.

Apple Maps diz que a Crimeia é da Ucrânia

A empresa já tentou chegar a um meio-termo quando mostrou que a região não pertence a ninguém mas, em 2019, cedeu à pressão russa ao mostrar a Crimeia como território russo quando visto dentro deste país. Não ficou claro o timing desta alteração, ou se a mesma ainda inclui concessões para utilizadores russos.

Conforme reza a história a Rússia anexou à força a Crimeia em 2014, provocando ampla condenação e penalidades internacionais. Muitos países ainda se recusam a reconhecer o controlo da área pela Rússia, e outras empresas de tecnologia tentaram negociar a questão de diferentes maneiras. O Google Maps, por exemplo, continuou a exibir a Crimeia como não pertencente a nenhuma nação.

Apple mais dura com a Rússia

Esta decisão ocorre poucos dias depois da Apple ter interrompido as vendas na Rússia e reprimido o conteúdo no país, limitando o Apple Pay e removendo as aplicações para os meios de comunicação russos apoiados pelo Estado, como por exemplo o canal RT e Sputnik.

A empresa não está mais disposta a ser conciliadora como antes, mesmo que isso signifique perder negócios.