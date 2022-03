Novas campanhas promocionais na Playstation Store

A Sony Playstation continua com as suas campanhas promocionais e desta vez, duas novas iniciativas foram reveladas: o regresso das “Escolhas Essenciais” e “Jogos por menos de 15€”.

Venham ver quais os principais destaques e jogos com desconto de cada uma destas campanhas.

Campanha “Jogos por menos de 15€”

A Sony Playstation anunciou recentemente que a sua campanha “Jogos por menos de 15€” já se encontra ativa na PlayStation Store, e como tal, grandes jogos poderão ser encontrados agora com um preço abaixo de 15€.

A campanha encontra-se em vigor até ao próximo dia 16 de março, e nela poderão encontrar títulos como Assassin's Creed Origins, Detroit: Become Human, inFAMOUS Second Son ou Far Cry entre outros.

Eis a lista com os principais destaques:

7 Days to Die: 6,99€

Assassin's Creed Origins: 13,99€

Assassin's Creed Rogue Remastered: 11,99€

Assassin's Creed Syndicate: 8,99€

Bayonetta: 9,99€

Detroit: Become Human: 14,99€

DiRT Rally 2.0: 7,49€

Far Cry 3 Classic Edition: 11,99€

Far Cry 4: 8,99€

FOR HONOR STANDARD EDITION: 7,49€

Friday the 13th: The Game: 3,62€

inFAMOUS Second Son: 9,99€

Jurassic World Evolution: 9,99€

MONOPOLY PLUS: 4,49€

ONE PIECE World Seeker Deluxe Edition: 14,69€

Rayman Legends: 4,99€

South Park: The Fractured but Whole: 14,99€

The Forest: 6,79€

Campanha “Escolhas Essenciais”

Adicionalmente, a Sony revelou ainda uma outra campanha. O regresso da campanha “Escolhas Essenciais” à Playstation Store, que também estará ativa até dia 16 de março e apresentará alguns grandes jogos com descontos interessantes.

Entre as ofertas disponíveis existem grandes jogos como a Ultimate Edition do FIFA 22 (disponível para a PlayStation 4 e PlayStation 5), Battlefield 2042 Gold Edition (disponível para a PlayStation 4 e PlayStation 5) ou Life is Strange: True Colors – Edição Ultimate (disponível para a PlayStation 4 e PlayStation 5).

Vejam de seguida as promoções em maior destaque:

Among Us: 3,19€

ASTRO BOT Rescue Mission: 15,99€

Battlefield 2042 Gold Edition (Playstation 5 e Playstation 4): 74,99€

Car Mechanic Simulator 2021: 22,49€

Dead By Daylight (Playstation 5 e Playstation 4): 11,99€

Disco Elysium - The Final Cut: 25,99€

Dying Light: Platinum Edition: 14,99€

FIFA 22 Ultimate Edition (Playstation 5 e Playstation 4): 44,99€

Five Nights at Freddy's: Help Wanted: 14,99€

Hell Let Loose: 27,99€

Life is Strange: True Colors – Edição Ultimate (Playstation 5 e Playstation 4): 59,99€

Life is Strange: True Colors (Playstation 5 e Playstation 4): 35,99€

Lost in Random (Playstation 5 e Playstation 4): 14,99€

Marvel’s Spider-Man: 19,99€

MLB The Show 21 (Playstation 5): 20,09€

Need for Speed Heat: 13,99€

Saints Row: The Third Remastered (Playstation 5 Edition): 9,99€

TEKKEN 7 - Definitive Edition: 29,99€

The Last of Us Part II: 19,99€

The Last of Us Parte II Edição Digital Deluxe: 29,99€