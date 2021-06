Apple lança nova atualização de software para os AirTags

Os AirTags foram um produto que rapidamente se tornou num êxito. Há imensos cenários de utilização e a Apple tem uma gigantesca rede Encontrar com milhões de iPhones por todo o mundo. Agora, a empresa anunciou uma atualização do firmware dos AirTag.

Segundo a Apple, a nova versão do software traz uma melhoria notável de privacidade. Veja como verificar a versão do firmware do AirTag para ver se a sua já foi atualizada para a compilação mais recente.

PUB

AirTags com nova versão de software

Depois dos AirTags terem sido lançados, o mundo ficou curioso e apareceram as mais variadas análises ao pequeno dispositivo. O Pplware lançou aqui a sua e hoje traz mais uma novidade potencializada pela Apple.

Tal como o firmware dos AirPods, por exemplo, os AirTags não podem ser atualizados manualmente. Em vez disso, a empresa diz que as atualizações de firmware serão instaladas automaticamente quando o AirTag estiver no alcance do seu iPhone. Nada que não seja já conhecido, portanto.

A nova versão do software AirTag lançada hoje é o número de compilação 1A276d e a versão do firmware 1.0.276. Isso é superior à versão de firmware anterior 1.0.225, que é a versão com a qual os AirTags foram enviados no lançamento.

Como podemos ver a versão do firmware?

A Apple não deixou esta informação com acesso direto. Assim, para podermos descobrir a versão do software atualmente instalado para um AirTag que temos, basta fazer o seguinte:

Abra a aplicação Encontrar .

. Depois selecione a AirTag da lista no separador Objetos .

. Agora toque no indicador de bateria no painel deslizante para cima.

Conforme vão reparar, ao tocar no indicador de bateria alternará uma nova visualização que mostra o número de série e a versão do software do acessório. Toque novamente para voltar à hora da última atualização e ao status da bateria.

Como descobrir o número de série de qualquer AirTag

Se deseja descobrir o número de série de uma AirTag que não é sua, existem duas maneiras fáceis de fazer isso.

Se tiver um dispositivo iPhone ou Android compatível com NFC, simplesmente segure o AirTag próximo ao scanner NFC no seu telefone.

Isso lançará um site da Apple que inclui o número de série do AirTag, bem como informações de contacto, caso o proprietário tenha colocado o AirTag no Modo Perdido.

O número de série do AirTag também é impresso fisicamente no próprio dispositivo. E então ainda pode encontrar as informações sem ser emparelhado na app Encontrar.

Para fazer isso, pressione para baixo a parte traseira de aço inoxidável do AirTag e gire no sentido anti-horário para remover a tampa traseira.

Remova a bateria para ver o número de série do AirTag e outros identificadores de modelo e informações da FCC.

O que há de novo nesta atualização de software AirTag?

Conforme relatado, a Apple está a ajustar o período de tempo que os AirTags levam para reproduzir um alerta sonoro após serem separados do seu proprietário.

Com esta atualização de firmware, um AirTag agora reproduzirá um som depois de ser separado do seu proprietário num momento aleatório dentro de um intervalo de oito horas e 24 horas.

No lançamento, o AirTag tocou um som depois de ficar separado do seu dono por mais de três dias.

A Apple também confirmou que está a trabalhar numa aplicação Android que detetará AirTags e outros acessórios habilitados para a rede Encontrar.

Leia também: