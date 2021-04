Apple lança iOS 14.5 beta 8 para programadores e está a um passo da versão pública

A Apple tem já a data do seu primeiro evento de 2021 revelada. Na próxima terça-feira, 20 de abril, a empresa de Cupertino irá mostrar os novos produtos, eventualmente novos serviços e dar algumas diretrizes sobre a estratégia para este ano. Além disso, será lançada a versão final do iOS 14.5. Para isso, a empresa lançou hoje a oitava beta daquela que poderá ser a última versão antes do iOS 15.

As novidades já foram apresentadas nas versões anteriores. Esta beta traz algumas questões aprimoradas e correções que são feitas de versão beta em versão beta.

Apple lança iOS 14.5 beta 8

A Apple lançou o iOS 14.5 beta 8 para programadores, uma semana após o lançamento do beta 7. O novo iOS traz uma variedade de novos recursos, incluindo a capacidade de desbloquear o seu iPhone com o Apple Watch e novas vozes para a assistente pessoal Siri.

Assim, depois destas versões beta, espera-se que já no próximo dia 20 a Apple lance a versão final, pública do iOS 14.5. Contudo, a nova versão de hoje do iOS 14.5 beta 8 já está disponível para programadores e utilizadores do programa beta públicos. O número da compilação para a versão de hoje é 18E5199a.

Deve estar a sair nos próximos dias uma versão final, mas apenas para programadores, o iOS 14.5 Release Candidate. Possivelmente poderá ser lançada na próxima segunda-feira e na terça deverá sair para todos a versão oficial.

Esta versão final deverá já trazer detalhes sobre o novo hardware, como o suposto iPad Pro 2021.

Novos recursos no iOS 14.5 e iPadOS 14.5

Novo separador “Objetos” na app Encontrar para localizar AirTags e outros acessórios de terceiros

O código do iOS 14.5 sugere suporte para Apple Card Family Sharing, mas não está claro se o recurso estará na versão final

Ecrã de inicialização horizontal no iPad

Atualizações para a app de música, incluindo gestos de deslizar, um recurso de partilha de letras e muito mais

Suporte AirPlay 2 para Fitness + treinos

Recursos semelhantes ao Waze no Apple Maps

Suporte ao comando PS5 / Xbox Series X

Ferramenta de calibração de bateria para o iPhone 11

Novas vozes para a Siri

Além desta versão para iOS e iPadOS, a Apple também lançou o macOS 11.3 beta 8. Portanto, tudo se conjuga para as muitas novidades da próxima semana.

