Huawei também deverá retirar o carregador dos seus smartphones da caixa

Ao comprarmos um smartphone novo, estamos habituados a que este traga consigo determinados acessórios na caixa. Entre eles está o carregador com o respetivo cabo para recarregar a bateria do equipamento. No entanto, alguns equipamentos mais recentes, como o iPhone 12 da Apple, deixaram de incluir o carregador juntamente com os telefones. E à marca da maçã juntaram-se muitas outras.

Assim, e de acordo com as informações mais recentes, também a Huawei vai retirar o carregado da caixa dos seus smartphones.

A Apple deu o pontapé de saída na iniciativa de retirar o carregador da caixa dos smartphones. Segundo a marca da maçã, esta eliminação prende-se com questões ambientais. No entanto tal promoveu vários debates, com pessoas a defender a atitude da empresa e outras com duras críticas a este ato.

Mas, depois disso, também a Xiaomi lançou o seu novo Mi 11 já sem carregador na caixa. E a Samsung seguiu a tendência ao lançar o novo Galaxy S21 igualmente já sem este acessório incluído.

Desta forma, questionámos os nossos leitores e 80% não concorda que o carregador deixe de vir com os telefones.

Huawei também vai retirar carregador da caixa dos smartphones

Também a marca chinesa Huawei vai seguir as rivais e retirar o carregador da caixa dos smartphones. Este acessório vai deixar assim já as caixas da linha Huawei Nova 8, Mate 40 e de outros dispositivos com processador Kirin 990.

Mas o motivo não se prende com poupanças ou com questões ambientais. De acordo com algumas fontes, o grande motivo é mesmo a falta de chips necessários ao carregamento.

Por outro lado, curiosamente os carregadores vão poder ser adquiridos, de forma gratuita, nas lojas da marca chinesa.

Desta forma, e segundo estas informações, então o mais provável é que os próximos telefones da nova linha Huawei P50 também já não tragam o carregador na sua caixa.