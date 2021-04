Quando pensamos em tecnologia antiga, recordamos os computadores monocromáticos e gigantes, bem como elementos tecnológicos usados em filmes de ficção científica, como Star Wars. Nessa altura, tudo parecia absurdo, mas olhem só até onde já conseguimos chegar e o que já conseguimos conquistar para lá da Terra.

A parecer um passo atrás na evolução tecnológica, o primeiro satélite de madeira do mundo poderá estar em órbita ainda este ano.

Primeiro satélite de madeira na órbita da Terra

As primeiras vezes são importantes e ficam efetivamente marcadas. Portanto, se já estamos a assistir a uma exploração do espaço, com a ajuda de satélites e equipamentos de alta tecnologia, por que não retroceder e enviar o primeiro satélite de madeira?

Pois bem, um projeto chamado WISA WOODSTAT pretende enviar um pequeno satélite para o espaço com uma cobertura feita de contraplacado. Aquele, que foi construído por estudantes, chegará ao destino, ainda este ano, a bordo de um veículo de lançamento da Rocket Lab.

O nosso objetivo é colocar o primeiro satélite de madeira na órbita da Terra até ao final de 2021.

Revelou a equipa do WISA WOODSTAT num tweet na rede social Twitter.

O projeto está baseado na Finlândia e conta com o patrocínio da fabricante de contraplacado WISA. Provavelmente, a empresa olhou para o projeto e viu uma boa oportunidade para lhe ser feita publicidade.

Equipa quer que voe ainda este ano

De acordo com um relatório da Ars Technica, o projeto utiliza o formato pequeno CubeSat chamado Kitsat: um cubo de 10 centímetros por lado especificamente concebido para uso educacional.

Por sua vez, os CubeSats são pequenos satélites que podem ser adaptados a uma vasta gama de funções. Sendo comummente utilizados, hoje em dia, para distribuição de cargas úteis em experiências científicas, têm o potencial de se tornarem trunfos na exploração espacial.

No caso do WISA WOODSTAT, o CubeSat faz parte de uma experiência liderada por estudantes, tendo sido as suas diferentes partes construídas por estudantes de toda a Finlândia.

O modelo de satélite original foi já enviado para o espaço num balão. Todavia, recebeu agora uma atualização e voará a bordo de um veículo de lançamento da Rocket Lab. Isto devido ao patrocínio do fornecedor da madeira, WISA.

A equipa responsável pelo projeto utilizará tecnologia de comunicação que permite que um simples recetor de baixa potência capte o sinal do WOODSAT. Posteriormente, esse sinal será transmitido através de uma frequência de rádio.

Embora não haja uma data agendada para o lançamento, a equipa de estudantes planeia que aconteça até ao final deste ano.

