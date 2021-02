A Apple vai lançar em breve o iOS 14.5. Contudo, até lá, tem disponibilizado aos programadores as versões beta com a implementação de muitas e boas novidades. Assim, tal como era previsto, está agora disponível a versão beta 2 do iOS 14.5. Há novidades que trazem mais qualidade e usabilidade ao sistema operativo da Apple.

A atualização, que inclui uma variedade de novas funcionalidades para utilizadores de iPhone, foi lançada pela primeira vez há mais de duas semanas, em fevereiro. A seguir mostramos o que afinal há de novo.

Então o que há de novo no iOS 14.5?

O iOS 14.5 beta 2 está disponível para os programadores através de uma atualização nas Definições, Geral, Atualização de software. O número de construção para a atualização de hoje é 18E5154f.

A atualização inclui o trabalho de base para a nova (e muito controversa) funcionalidade de privacidade App Tracking Transparency da Apple. Isto é, com esta nova ferramenta, as aplicações terão de solicitar a permissão dos utilizadores antes de os seguir através de outras aplicações e websites.

O iOS 14.5 e watchOS 7.4 também incluem uma alteração notável para os subscritores Apple Fitness+: suporte para AirPlay 2. Em Portugal, não é ainda relevante, mas fica o registo.

O iOS 14.5 inclui novas funcionalidades Apple Maps para a comunicação de incidentes do tipo Waze. Assim, os utilizadores dos Mapas da Apple poderão reportar perigos de tráfego e radares de velocidade. Existe também suporte para se poder definir o Spotify e outros serviços de música de streaming como o seu leitor de música predefinido para a Siri.

Desbloqueio do iPhone com o Apple Watch é a alteração mais importante

Seguramente que o uso do Face ID com máscara ficou mais complicado. No entanto, para quem tem o Apple Watch, e já são mais de 100 milhões pelo mundo fora, a Apple trouxe nesta versão do iOS uma fantástica melhoria. Pela primeira vez, pode agora usar o seu Relógio Apple para desbloquear o seu iPhone quando estiver a usar uma máscara facial. Se quer saber como pode fazê-lo, veja aqui o nosso guia.

Outras alterações no iOS 14.5 incluem atualizações à aplicação Podcasts, a aplicação News, suporte para os mais recentes controladores Xbox e PS5, suporte dual-SIM 5G, e muito mais.

Se quiser testar estas novidades antes delas se tornarem oficiais, use o programa de versões beta públicas.