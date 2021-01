Em setembro de 2019, quem adquiriu um dispositivo Apple foi “brindado” com um ano gratuito de subscrição do recém-chegado serviço, na altura, Apple TV+. No passado mês de outubro, a empresa de Cupertino decidiu estender o “bónus” e apontou para fevereiro o fim da subscrição. Contudo, a Apple voltou a mexer no período gratuito de 1 ano de testes fornecidos com o hardware.

Com o anúncio mais recente, qualquer pessoa com uma assinatura da Apple TV+ que esteja a finalizar a promoção irá ter mais uns meses, agora até julho de 2021.

1 ano e 9 meses de bónus de Apple TV+

A primeira extensão Apple TV+ foi anunciada em outubro e empurrou a primeira onda de renovações de teste gratuito para fevereiro. Contudo, esta nova extensão significa que qualquer pessoa que ainda não cancelou a sua assinatura, agora, poderá usá-la gratuitamente por mais seis meses.

Todos os clientes atuais com avaliações gratuitas definidas para terminar no período de fevereiro a junho verão agora essas renovações de assinatura adiadas para julho. Da mesma forma, os clientes com uma assinatura anual que expira entre fevereiro e junho também terão os mesmos meses adicionais de serviço sem custo adicional.

A Apple notificará todos os clientes qualificados da extensão por e-mail nas próximas semanas. Como da última vez, a empresa irá compensar os assinantes existentes com reembolsos de crédito.

Apple TV+ estende bónus até julho 2021

Todos os assinantes pagantes do plano mensal Apple TV+ a partir de hoje, 15 de janeiro, receberão 4,99 euros de crédito na loja para o período de fevereiro a junho, como compensação do custo da sua assinatura. O mesmo é verdade para as pessoas que atualmente pagam pela assinatura do pacote Apple One.

A segunda rodada de extensões dá à Apple mais tempo para expandir a oferta de conteúdo Apple TV+ e aumentar a proposta de valor do serviço, à medida que a empresa lança novas séries e filmes importantes, bem como segundas temporadas dos seus populares programas de lançamento.

Os próximos títulos incluem o aguardado filme ‘Cherry’, estrelado por Tom Holland, a segunda temporada de For All Mankind e muito mais.