Hero-U: Rogue to Redemption vai chegar à Nintendo Switch

Desenvolvido pelos Transolar Games, Hero-U: Rogue to Redemption é um jogo que foi lançado em 2018 para PC mas que agora se prepara para chegar à Nintendo Switch.

Uma aventura retro, repleta de humor e surpresas é o que espera o jogador. Venham ver aqui, no Pplware.

A história

Shawn O’Conner é um tipo esperto e que conhece a lei das ruas. Ao longo dos anos tem tentado entrar na Guilda dos Ladrões (Thieves Guild) e agora parece que vai conseguir. Ou algo parecido.

Inesperadamente um estranho faz-lhe uma proposta tentadora: participar num curso na Universidade de Heróis e tornar-se num Rogue, em vez de num Ladrão.

E assim começa a nossa aventura, com Shawn a aceitar a oferta e a registar-se no curso de Rogues. Shawn vai aprender os principais truques, a usar as ferramentas mais adequadas e a ética do que é ser um Rogue e enquanto isso vai explorar o castelo onde a Universidade se situa.

Pelo caminho vai fazer amizades com colegas de turma, podendo mesmo chegar a acontecer romances.

À medida que Shawn tem aulas e passa nos respetivos testes, vai aprendendo novas técnicas, descobrindo como usar novas ferramentas e magias e vai também ganhando experiência (nas áreas principais de Magia, Primeiro Socorros ou Ciência).

Hero-U: Rogue to Redemption apresenta um ciclo dia-noite e permite que, durante o dia, Shawn tenha aulas e possa praticar os ensinamentos dessas mesmas aulas. Por outro lado, durante a noite, Shawn pode investigar o castelo e todos os seus recantos mais escuros.

No entanto, há mais mistérios que se escondem nas decisões de Shawn e que o jogador vai descobrir. Por exemplo, porque é que Shawn aceitou ir para essa Universidade? Estará essa decisão relacionada com o misterioso desaparecimento do seu pai? E quanto ao castelo? Que segredos se escondem nas catacumbas escuras e sombrias?

Uma curiosidade, reside no facto do combate (por turnos) em Hero-U: Rogue to Redemption, ser opcional.

Como curiosidade, Lori e Corey Cole, que são marido e esposa, são os designers do jogo Hero-U. Com uma grande paixão partilhada por RPGs, ambos são jogadores há mais de 40 anos do género.

Aliás, em 1989, associaram-se ao projeto Sierra On-Line para criar Quest of Glory, um RPG de Aventura que na altura vendeu mais de 1 milhão de cópias.

Tratava-se de uma série de jogos repleta de humor e com grandes pitadas de drama e fantasia. Esses foram influência para o design de Hero-U: Rogue to Redemption, cuja história se passa no mesmo Universo.

Hero-U: Rogue to Redemption chega à Nintendo Switch a 9 de fevereiro.