Apple: iOS 14.4 apresentará um aviso nos iPhones com câmaras não originais

A Apple presa bastante a utilização de componentes oficiais, ao ponto de já ter tentado “bloquear” as reparações não autorizadas. No passado, a empresa ativou alertas para que um dispositivo Apple recebesse um componente “não homologado”. Agora, a empresa volta a pressionar o mercado ao colocar um aviso no iOS 14.4 para informar que as câmaras existentes no iPhone não são originais.

Este alerta foi descoberto na análise detalhada à 4.ª versão beta do iOS 14.4 que foi disponibilizado esta semana aos programadores.

Se a câmara não for genuína, o iOS 14.4 vai alertar

Na segunda versão beta do iOS 14.4 disponibilizada aos programadores esta semana foi descoberto um código que indica que a Apple apresentará um novo aviso nos iPhones que tiveram as suas câmaras reparadas ou substituídas por componentes de reposição em vez de componentes genuínos da Apple.

Não foi possível verificar se este iPhone tem uma câmara genuína da Apple.

Mensagem que pode ser lida e que aparecerá aos utilizadores visados nas versões futuras.

Conforme acontece com um aviso semelhante para os ecrãs não originais do iPhone, a mensagem provavelmente aparecerá na app Definições -> Geral -> Informações. Além disso, este aviso também poderá aparecer como uma notificação no ecrã de bloqueio durante um curto período.

Para proteger quem compra um iPhone usado ou recondicionado

O aviso semelhante ao do ecrã não afeta a capacidade de usar o iPhone ou o ecrã de nenhuma forma. Assim, espera-se um comportamento idêntico para a câmara. Este tipo de aviso tem como objetivo alertar o utilizador, quer para o equipamento que está a usar, quer para o resultado que vai receber.

Aliás, até quando a bateria não é genuína a Apple exibe uma mensagem semelhante. Isso também não afeta o desempenho do equipamento, apenas alerta quem usa. No caso da bateria não ser a adequada, o iOS desativa o recurso de integridade da bateria que exibe a capacidade máxima restante da bateria.

A mensagem da câmara não original provavelmente direcionará os utilizadores a um futuro documento de suporte da Apple. Este irá enfatizar a importância das reparações do iPhone por técnicos autorizados recorrendo a peças genuínas da Apple. A iFixit levou a cabo alguns testes e ainda não estará ativo o alerta, mas acredita-se que numa versão final estará disponível.

