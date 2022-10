Apple atualizou firmware do carregador MagSafe

Quando a Apple mexe nos sistemas operativos tem, por norma, atualizado também o firmware dos dispositivos. Temos visto essa evolução nos AirPods, na bateria MagSafe, AirTags e até no firmware do Apple Pencil. Nesse sentido, a empresa disponibilizou há algumas horas um novo firmware para o carregador MagSafe.

O novo software tem a referência 10M1821 e o anterior tinha a referência 10M229. Esta informação está disponível na app Definições. Assim, verá a versão 255.0.0.0 (247.0.0.0 anteriormente).

O que traz de novo este firmware?

Como as atualizações de firmware são lançadas silenciosamente, a Apple não fornece informações sobre as alterações. Não sabemos quais novos recursos ou correções podem ser incluídos no novo software. Mas dado o recente lançamento do iPhone 14 e AirPods Pro 2, o firmware pode apresentar otimizações para estes dispositivos.

Não existe um método específico para atualizar o firmware do carregador MagSafe, exceto deixar o carregador ligado à rede elétrica e um dispositivo Apple. A operação ocorre automaticamente em segundo plano, sem que o utilizador seja avisado.

Como lembrete, o carregador MagSafe, compatível com tecnologia Qi, custa 49 euros e oferece carregamento sem fio para iPhones e AirPods

O carregador MagSafe foi concebido para carregar o iPhone sem fios de forma rápida e segura. O sistema adapta-se de forma inteligente às condições para otimizar o carregamento do iPhone em até 15 W de pico de fornecimento de energia e obter um carregamento sem fios mais rápido. A energia fornecida ao iPhone irá variar consoante a potência do adaptador de corrente e das condições do sistema. Para o iPhone 13 mini e iPhone 12 mini, o carregador MagSafe fornece até 12 W de potência máxima.

Assim, o utilizador pode usá-lo como faria com um qualquer carregador com certificação Qi para carregar sem fio seu iPhone 8 (ou posterior) e modelos AirPods com estojo de carregamento sem fio. Apenas iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 12 e iPhone 12 Pro oferecem esse mecanismo de alinhamento magnético.