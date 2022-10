The Entropy Centre já tem data de lançamento

Em Agosto apresentámos (ver aqui) o jogo The Entropy Centre, em desenvolvimento pelos estúdios Playstack e Stubby Games.

Um titulo que envolve a manipulação do tempo e que promete bastante, recebeu a sua data oficial de lançamento. Venham ver quando.

The Entropy Centre encontra-se em desenvolvimento para PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Playstation 4 e Xbox One e recebeu recentemente a data oficial de lançamento. Assim sendo, o jogo dos estúdios Playstack e Stubby Games chegará ao mercado a 3 de Novembro deste ano.

O jogo é uma aventura de ficção cientifica, que decorre numa perspectiva na primeira pessoa (FPS) que se passa num futuro distante e no qual algo de terrivelmente mal aconteceu com a Terra.

A ação decorre num centro de investigação em órbita na Terra no qual o jogador veste a pele de Aria, uma cientista que acorda no meio da estação espacial, sem muitas recordações do que se passou. Essas instalações (The Entropy Centre) correspondem a um colossal conjunto de instalações e módulos científicos, o que só por si deixa a ligeira sensação de que o que aconteceu com a Terra se relaciona com estudos e projetos secretos de alta tecnologia que ali decorriam.

No decorrer da aventura, Aria vai contar com uma estranha arma, a ASTRA, que tem a capacidade de mover objetos no tempo, ou seja, pode mover objetos para trás no tempo e dessa forma ajudar na resolução de problemas que possam ter ocorrido no passado (restauro de pontes que tenham sido destruídas, reabilitação de corredores despedaçados,...) entre outros desafios e quebra-cabeças que o jogo vai lançado.

Como podem ver, The Entropy Centre apresenta como principal cartaz essas mecânicas de manipulação do espaço temporal, sendo essas mecânicas a chave para a resolução de muitos dos puzzles e quebra-cabeças que serão colocados pelo caminho.

The Entropy Centre encontra-se em desenvolvimento para PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Playstation 4 e Xbox One e será lançado a 3 de Novembro deste ano.