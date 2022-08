The Entropy Centre, manipular o tempo para salvar o presente

Encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios Playstack e Stubby Games, The Entropy Centre, um shooter de ficção cientifica que apresenta uma história diferente.

Tendo a manipulação do espaço temporal como ponto central, o jogo parece ter os ingredientes para se tornar numa agradável surpresa.

Os estúdios britânicos Stubby Games, encontram-se a trabalhar no seu próximo trabalho, The Entropy Centre.

Trata-se de uma aventura de ficção cientifica, com uma perspectiva na primeira pessoa (FPS) que se passa num futuro distante e no qual algo de terrivelmente mal aconteceu com a Terra. The Entropy Centre apresenta como principal cartaz, mecânicas de manipulação do espaço temporal, sendo essas mecânicas a chave para a resolução de muitos dos puzzles e quebra-cabeças que serão colocados pelo caminho.

O jogador veste a pele de Aria, uma cientista que de certa forma acorda no seio de uma estação espacial, de nome The Entropy Centre, e que se encontra em órbita da Terra.

The Entropy Centre, corresponde a um colossal conjunto de instalações e módulos científicos, deixando no ar uma ligeira sensação de que ali se processavam vários estudos e projetos secretos e de alta tecnologia.

Ao acordar inesperadamente nas instalações e sem recordações anteriores, Aria desde logo se depara com uma triste realidade: está sozinha. Mas mais, consegue perceber que a estação cientifica se encontra à beira do colapso.

Mas pior que isso, Aria consegue ainda descortinar que o planeta Terra foi vitima de um evento qualquer catastrófico, um evento de Classe de Extinção e dessa forma, Aria encontra-se mesmo isolada de tudo e de todos.

Mas na aparente solidão em que se encontra, Aria pode contar consigo e com uma estranha arma, a ASTRA, que tem a capacidade de mover objetos no tempo, ou seja, a arma pode mover objetos para trás no tempo e dessa forma potenciar a solução de problemas que possam ter ocorrido no passado (restauro de pontes que tenham sido destruídas, reabilitação de corredores despedaçados,... entre outros desafios e quebra-cabeças que o jogo vai lançado.

The Entropy Centre permite enviar objetos para trás no tempo para ultrapassar obstáculos no presente

Esta mecânica poderá vir a revelar-se extraordinariamente interessante, uma vez que a transposição de objetos e itens entre o presente e o passado para ultrapassar problemas do presente tem muito potencial.

É claro que, o objetivo de Aria será o de colocar The Entropy Centre operacional outra vez de forma a tentar perceber o que aconteceu com a estação, com o planeta Terra e se existe forma de remendar a situação.

Todas as respostas serão encontradas em The Entropy Centre e só Aria, com a ajuda do jogador as poderá encontrar...

The Entropy Centre encontra-se em desenvolvimento para PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Playstation 4 e Xbox One estando previsto ser lançado ainda este ano.