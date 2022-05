Apple lança novo firmware para todos os AirPods

Estamos a chegar a uma altura em que já "cheira" a novo sistema operativo. O evento da Apple, marcado para o dia 6 de junho, trará muitas novidades para os mais diversos segmentos de produtos da empresa. Como tal e para manter os dispositivos atualizados, a Apple tem atualizado o firmware dos seus gadgets. Depois da atualização da bateria MagSafe e dos AirTags, chegam agora novidades para todos os AirPods.

Segundo informação da gigante americana, existe já uma nova versão do firmware para os AirPods, é a versão 4E71.

Há algumas novidades que os rumores referem poder chegar aos auscultadores da Apple. Por exemplo, fala-se que os AirPods Max poderão receber suporte para áudio lossless via wireless, além de outras funcionalidades. No entanto, com estas melhorias de software, a Apple fornece uma melhor gestão da bateria, oferece igualmente recursos como a localização na rede Encontrar que sofrem constantemente melhorias, assim como outras novidades.

As atualizações que foram lançadas há algumas horas estão disponíveis para os AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max e AirPods Pro. Não há ainda informações se chegaram também estas atualizações aos Beats. A atualização vem com o número de versão 4E71, que é um aumento em relação à versão anterior do 4C165.

Infelizmente, a Apple não fornece notas de versão para atualizações de firmware dos AirPods. Em vez disso, os utilizadores precisam esperar que a atualização atinja os seus AirPods para, de seguida, vasculhar as novidades.

Como podemos verificar a versão do firmware dos AirPods?

Pode verificar o firmware dos ‌‌‌AirPods seguindo estas etapas:

Ligue os seus ‌‌AirPods ao seu dispositivo iOS.

Abra a aplicação Definições .

. Toque em Geral .

. Toque em Informações .

. Selecione os AirPods‌‌‌‌‌ . Observe o número em frente a " Versão do firmware ".

.

Basicamente não há muito mais a fazer, se não esperar que chegue a sua vez.