Agora já pode excluir os últimos 15 minutos do histórico de pesquisa na App Google para iOS

Com o avanço da Apple no campo da privacidade, ao implementar o sistema App Tracking Transparency, a Google não quis ficar para trás, apesar de ser uma das grandes afetadas pelo sistema, e prometeu no seu evento Google I/O deste ano novidades. Assim, os utilizadores do iOS já podem excluir os últimos 15 minutos do histórico de pesquisa na App Google.

Este recurso, que chegará também ao Android em breve, vai igualmente entregar aos utilizadores algum controlo sobre as suas visitas e pesquisas na web.

Elimine os últimos 15 minutos das suas pesquisas no Google

A Google foi mais cautelosa nas medidas que irão ajudar a uma maior privacidade quando o utilizador navega na internet. O sistema da Apple foi mais além, causando mesmo pânico nos anunciantes que usavam estes dados sem o utilizador ter consciência, mas a Google prometeu também agir.

Com a introdução deste sistema, qualquer pessoa que use a app Google para pesquisar, poderá limpar o rasto que deixou dos últimos 15 minutos. Apesar desta funcionalidade estar já a ser implementada no iOS, a Google diz ainda este ano o mesmo sistema dará entrada no Android.

Numa publicação no blog, a gigante das pesquisas anunciou o lançamento. A Google reafirmou o seu compromisso com a privacidade nesta ferramenta que é das mais, se não mesmo a mais, usada da Internet.

Segundo as palavras deixadas aos utilizadores, a empresa diz-se “profundamente empenhada em garantir” que o utilizador possa usar a Pesquisa Google para tomar decisões importantes e encontrar informações “com segurança e com a privacidade que espera”.

A Google afirma que a atividade da web e das aplicações é usada apenas para personalizar experiências e que a pessoa pode visualizar e excluir o histórico das suas pesquisas sempre que quiser.

Além disso, o utilizador pode igualmente ativar a verificação extra para visualizar a atividade da sua conta caso partilhe um dispositivo com outra pessoa. Ativar a configuração significa que precisará inserir informações adicionais para ver ter acesso ao serviço, isto é, tem de usar a palavra-passe ou a autenticação de dois fatores.

Publicidade com base no histórico de navegação? A Google quer acabar com isso

A empresa também menciona que o utilizador pode excluir automaticamente o seu histórico de pesquisa a cada 3, 18 ou 36 meses. Na verdade, este foi um recurso lançado em 2019, e as novas contas feitas depois de junho de 2020 tiveram a exclusão automática ativada por predefinição. No entanto, se a conta for mais antiga, o utilizador precisará ativar esta opção manualmente.

Ser capaz de excluir os últimos 15 minutos de pesquisas tem muitas utilidades – desde querer esconder aquelas perguntas “parvas” que por vezes se fazem na internet, querer ocultar pesquisas mais pessoais que não quer disponíveis no histórico, e ocultar outras informações privadas que podem ficar ao alcance de alguém que use o mesmo dispositivo. Além disso, ajuda a combater a publicidade com base no histórico de navegação.

O recurso será lançado no Android no final do ano. Contudo, é reconhecidamente um pouco estranho que o recurso seja lançado no iOS primeiro, antes do Android. Este recuso estará a chegar paulatinamente a todos os utilizadores. Se eventualmente não recebeu a atualização da app, ele deverá chegar em breve.

Leia também: