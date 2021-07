A Apple já em 2014 tinha planeado lançar um Apple Watch em cerâmica

Estes protótipos que vão aparecendo mostram como nem sempre a Apple lança tudo o que tem já testado. Conforme sabemos, o Apple Watch original foi anunciado em setembro de 2014 e chegou ao mercado alguns meses depois, em abril de 2015. A primeira geração estava disponível em alumínio, aço inoxidável e ouro 18k, mas parece que a Apple já tinha outros materiais testados.

Um novo protótipo do Apple Watch mostra que a empresa estava realmente a considerar um modelo de cerâmica para o seu primeiro smartwatch.

Apple Watch de 2014 já tinha versão em cerâmica

Estas imagens dos dispositivos em modo protótipo que não saíram na altura que foram idealizados mostram-nos que a Apple quando lança um produto já o tem em estudo há vários anos. Por exemplo, este Apple Watch em cerâmica só chegou ao mercado na Series 2 em 2016.

Também já se falou que a Apple teria no Apple Watch original um sensor de temperatura da pele, mas possivelmente só no Apple Watch Series 7 o lançará.

Voltando ao smartwatch da empresa original, as imagens deste protótipo foram partilhadas por @DongleBookPro, um utilizador do Twitter conhecido pelos seus muitos produtos da Apple. Como podemos ver, este Apple Watch de cerâmica parece-se muito com a versão que saiu anos depois. No entanto, estas são, na verdade, as primeiras unidades produzidas em 2014.

Tal como outros protótipos do Apple Watch, a parte de trás deste modelo de cerâmica tem apenas marcações “Lorem Ipsum” sem o logotipo da Apple – algo que a empresa faz para evitar que novos produtos sejam identificados como dispositivos Apple antes do anúncio oficial.

Curiosamente, este dispositivo ainda funciona e parece ter o firmware oficial que a Apple lançou na versão em causa.

Breve aparição e rápido desaparecimento da versão cerâmica

Deve-se destacar que a Apple já não vende o Apple Watch de cerâmica, pois o material foi descontinuado e já não apareceu na versão atual, a Series 6 do Apple Watch. Também é de referir que o Apple Watch Series 4 nunca teve um modelo de cerâmica.

Este é mais um protótipo que mostra o que a Apple poderá estar a preparar para lançar daqui a dois ou três modelos. Aliás, vimos recentemente que a empresa preparou um protótipo da série 3 com indícios de ligação a “braceletes inteligentes”.

Até ao momento são apenas rumores, mas este tipo de braceletes poderão aparecer já numa versão seguinte.

