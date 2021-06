Protótipo da série 3 do Apple Watch mostra indícios de ligação a “braceletes inteligentes”

O Apple Watch alberga um conjunto de tecnologias que provavelmente não estarão totalmente disponíveis na versão que equipam. Temos visto alguns protótipos que indiciam que a Apple poderia trazer mais funcionalidades do que aquelas que disponibiliza. Assim, um novo protótipo de um Series 3 mostra que a empresa estaria a pensar em braceletes inteligentes.

Conforme podemos perceber na imagem, os conectores do relógio poderão servir para aumentar as funcionalidades com recurso a tecnologias fora do dispositivo.

Apple Watch poderá vir a ter braceletes inteligentes

A Apple tem patentes que dão ao seu relógio inteligente uma abrangência maior no que toca à sua ação na saúde e bem-estar do utilizador.

A empresa, segundo a imagem de um novo protótipo do dispositivo, poderá ter testado no passado “Smart Bands” para o Apple Watch.

A imagem, partilhada pelo programador e colecionador de protótipos Giulio Zompetti, mostra dois contactos de metal dentro do slot da bracelete de um protótipo Apple Watch Series 3, em cada lado da porta de diagnóstico.

Zompetti referiu que as “duas almofadas incomuns são expostas à bracelete” e podem ser uma espécie de “Smart Connector” semelhante ao iPad. São, na verdade, muito parecidos com os de vários modelos de iPad, usados ​​para acomodar uma “Smart Band”.

Patentes da Apple têm previstas muitas opções

Conforme referimos, a Apple entrou com um grande número de patentes em torno das braceletes inteligentes para o Apple Watch, indicando que é algo que a empresa considerou ativamente.

Algumas patentes mostraram certos recursos, como autenticação biométrica, indicadores de progresso de LED, entre outros, que podem ser integrados numa bracelete, enquanto outras explicaram uma abordagem modular com baterias, monitores, câmaras, sensores de pressão arterial e muito mais.

A porta de diagnóstico oculta do Apple Watch já foi especulada para facilitar as Smart Bands. Na época, o conector de diagnóstico, supostamente baseado no design do conector Lightning, era considerado capaz de suportar acessórios futuros.

Os fabricantes de acessórios de terceiros foram capazes de desenvolver uma pulseira de bateria externa que poderia carregar o Apple Watch através da porta de diagnóstico, mas as alterações no software do Apple Watch impediram que a pulseira chegasse ao mercado.

No entanto, outras braceletes inteligentes não dependentes da porta de diagnóstico tornaram-se disponíveis nos últimos anos.

