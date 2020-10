Com da cada vez mais dispositivos presentes no nosso dia a dia, é normal que estes se interiguem e possa comunicar entre sí e usar as suas funcionalidades de forma transversal e unificada. Não se limita já ai smartphone e vai mais longe, com o smartwatch e os phones bluetooth.

Estes devem ser simples de emparelhar e de usar, garantindo ao utilizador que pode usá-los em qualquer lado e principalmente que são simples de interligar. Para mostrar estas funcionalidade apresentamos hoje a forma simples como podem usar phones bluetooth para ouvir músia num smartwatch.

Muitos são os que usam já um smartwatch, para os ajudar a receber notificações, mas também para medir os seus dados de saúde. Estes não se limitam a estas funções e têm também já outras capacidades, podendo até funcionar sem o smartphone presente.

Emparelhar os phones com o smartwatch

Com a capacidade de funcionar de forma independente, permitem até ouvir música, que pode ser enviada para o smartwatch pela app de controlo. Associar uns phone bluetooth é também simples e mostramos isso hoje com os novos Freebuds Pro da Huawei e com um Watch GT2e da mesma marca.

Basta então aceder às Definições deste smartwatch e procurar a opção Auriculares. Ao mesmo tempo devem colocar os Freebuds Pro em modo de pesquisa, carregando no botão presente na caixa de transporte e carregamento. De imediato os Freebuds vão surgir e ficam prontos a serem usados.

Só precisam mesmo de abrir depois a app Musicas e começar a ouvir os artistas favoritos. Esta música tanto pode ser usada diretamente do smartwatch como do próprio smartphone. Este processo pode ser usado para qualquer phones da Huawei ou de outra marca.

Ainda mais simples num smartphone Huawei

Sendo um processo simples, resolvemos mostrar também como é feito com um smartphone. Com a app AI Life presente, este volta a ser um processo simples. Basta colocar os Freebuds Pro em modo de emparelhamento e estes são de imediato encontrados e associados ao smartphone.

Com esta mesma app podem depois configurar todos os modos destes novos phones da Huawei. Podem ativar o cancelamento ativo de ruído, nos seus muitos modos e em especial o dinâmico inteligente, validar se os adaptadores de silicone têm o tamanho certo para o utilizador e muito mais.

Esta mesma app AI Life pode ser usada para gerir da mesma forma todos os phones da marca, incluindo os FeeBuds 3i ou outro modelo anterior. É também aqui que é feita toda a gestão do firmware e de outras funcionalidades.

Curiosamente, os novos Freebuds da Huawei podem ser usados de forma simultânea no smartwatch e no smartphone, sendo o som alternado com a função necessária. Isto significa que podem estar a ouvir música no relógio e a qualquer momento atender uma chamada no telefone. Claro que vai ainda mais longe e pode também ligar-se ao PC, mantendo as mesmas funcionalidades.